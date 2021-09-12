В России в разгаре кампания по выборам в Госдуму. На минувшей неделе известный журналист Максим Шевченко, возглавивший список Российской партии свободы и справедливости, выступил в эфире «Первого канала» с неожиданным заявлением.





Шевченко призвал Александра Лукашенко немедленно освободить политзаключённых.





«Мы находимся в одном союзном государстве со страной, в которой за мысли-действия дают чудовищные сроки. На днях лидерам штаба одного из оппозиционных кандидатов Беларуси Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Максиму Знаку дали немыслимые сроки — 11 лет и 10 лет. За что?! За то, что они участвовали в выборах и не согласились с их результатами», – возмутился журналист.





Максим Шевченко пообещал в Госдуме требовать от российского МИДа, чтобы он защищал свободу слова в Беларуси.





UDF объясняет , в чем значение выступления Максима Шевченко.

Почему Лукашенко должно быть обидно?

Чуть больше года назад Шевченко был в Беларуси и у него произошла «случайная встреча» с Лукашенко. 3 июля 2020 года после церемонии на площади Победы руководитель страны тепло пообщался с журналистом, который рассказал, что приехал, чтобы поздравить и поддержать Лукашенко, что он пользуется в России огромным уважением. Руководитель Беларуси был явно доволен.

Белорусские власти организовали Шевченко сопровождение в Брестскую область на малую родину его деда. С ним ездил руководитель провластного Союза журналистов, член президентского пула Андрей Кривошеев.





В Бресте Шевченко сделал много комплиментов Лукашенко: сказал, что он сильный и мудрый лидер, что за это его недолюбливают в Москве, что белорусской социальной модели завидуют.





«Александр Григорьевич не хочет смириться, не хочет стать вассалом тех людей в Москве… Я считаю, что он абсолютно прав. И он очень популярный политик в России… У вас есть явное совершенно движение вперед, я его вижу, я его чувствую», – заявил журналист.





И вот этот же Максим Шевченко уже не в рядах сторонников Лукашенко, а в рядах его ярых критиков. Журналист не скрывает, что произошло это после событий августа 2020 года, когда режим удержал власть только благодаря насилию.





Почему это плохой сигнал для Лукашенко?





Ладно бы если бы руководителя Беларуси критиковал представитель либеральных или прозападных кругов. Так нет же. Максим Шевченко при том, что частично разделяет демократические взгляды, по основным вопросам согласен с большинством россиян.





Он называл распад СССР катастрофой, выступал в декабре 2014 года за полномасштабную войну с Украиной, считал, что России нужно разорвать отношения с западными странами.





Если такой человек критикует Лукашенко – это очень плохой сигнал для него. Значит, все больше россиян с раздражением и неудовольствием смотрит на руководителя соседней страны, от которого они раньше были в восхищении.





Скоро Лукашенко некому будет давать интервью?





И еще одна негативная для руководителя Беларуси тенденция. В последнее время он избегает общаться с журналистами, которые задают ему критические вопросы. В то же время среди известных представителей СМИ лояльных ему почти уже не осталось.





Дмитрия Гордона, который взял у Лукашенко коплиментарное интервью перед выборами-2020, Лукашенко недавно назвал «мерзавцем».





Алексей Венедиктов отмечал в эфирах «Эха Москвы», что из-за его позиции после августа 2020 года двери Дворца Независимости перестали быть для него открытыми: интервью журналисту Лукашенко больше не даст.





Руководитель Беларуси мог бы пообщаться с Масимом Шевченко, но и тот перешел в стан его критиков.



