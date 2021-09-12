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Лукашенко: "Американцы, они все видели"

Замысел учений "Запад-2021" от американцев Беларусь и Россия не скрывают, рассказал на полигоне президент Беларуси Александр Лукашенко.

На военном полигоне в Беларуси завершилась первая фаза совместного с Россией учения "Запад-2021".

По его словам, белорусская и российская стороны пригласили на учение "Запад-2021" всех, кто должен был посмотреть. При этом Лукашенко выразил уверенность, что все, кому было нужно, их увидели.

"Это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. Американцы, они все видели. А если они специально не приехали, то это такая мелкотравчатая позиция, безумная позиция" , – сказал он.
Александр Лукашенко отметил, что "мы, люди военные, понимаем, что они все рассматривают из космоса. Каждый квадратный метр просмотрели. Они знают замысел, мы его не скрываем. Мы говорим о численности, о привлекаемых войсках к нам из России".

фото: Белта

После чего добавил, что в учении принимают участие 12 тысяч белорусских военных и еще 6 тысяч прибыли из России.

Белорусский лидер отметил работу артиллеристов, которые сумели уложить ракеты выпущенные РСЗО" Полонез" в 2 и 4 метрах от целей.

"Кто хотел все это видел. Вы не переживайте, я это вам как военный человек говорю, все они видели. Даже те, кто здесь не был. Я уже не говорю, что мы с Сашей Бортниковым немало отслеживали и с Нарышкиным здесь разных телодвижений, кое-кого тут в чувства приводили, задерживали, которых подбрасывали и с территории Украины, и через Россию натовцы заходили сюда. Мы их всех видели. Кого надо, мы повязали, кого вышвырнули отсюда. Поэтому они уже давно интересуются и замыслом, техника какая будет".
sputnik.by
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