Об этом передает корреспондент БЕЛТА.





Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.





"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил глава государства.

Правитель обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.





"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств".



