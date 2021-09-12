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Момент истины: Лукашенко не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции

Об этом правитель Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам на Обуз-Лесновском полигоне, где прошел один из этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021

Момент истины: Лукашенко не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции
фото: utro.ru
Об этом передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.

"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил глава государства.
Правитель обратил внимание, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

"Хотите помощи - ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми, - подчеркнул Александр Лукашенко. - У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств".
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