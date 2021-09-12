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Путин прилетит в Беларусь

Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин прилетит в Беларусь на саммит СНГ в октябре.

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся!  Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье. 

 Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье. Цитирует interfax.by

Как сообщалось, Лукашенко в воскресенье посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где наблюдал за военными учениями "Запад-2021".
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