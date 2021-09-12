Путин прилетит в Беларусь

"Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье.





Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье. Ц итирует interfax.by





Как сообщалось, Лукашенко в воскресенье посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где наблюдал за военными учениями "Запад-2021".