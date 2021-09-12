Путин прилетит в Беларусь
Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин прилетит в Беларусь на саммит СНГ в октябре.
"Мы с президентом России не один раз еще встретимся! Перед Высшим Госсоветом он прилетит (в Минск), 15 октября будет саммит СНГ, мы обсудим конкретику", - сказал Лукашенко. Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье.
Его слова приводит близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в воскресенье. Цитирует interfax.by
Как сообщалось, Лукашенко в воскресенье посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, где наблюдал за военными учениями "Запад-2021".
14:07 12/09/2021
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