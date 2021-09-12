+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кулеба: В документах НАТО нет запрета на вступление в Альянс страны, имеющей территориальные споры

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера на канале "Украина" 10 сентября.

"Это миф. Это дезинформация, которую широко распространяют в Украине. В документах НАТО нет какого-либо запрета на вступление государства, которое имеет территориальные споры, в Альянс. Нет такого. И это вброс в информационное пространство Украины, что "какое там НАТО, пока не деоккупируете территорию, ничего не будет". Нет, это так не работает", – сказал он.
Его цитирует gordonua.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]