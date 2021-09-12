Кулеба: В документах НАТО нет запрета на вступление в Альянс страны, имеющей территориальные споры
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера на канале "Украина" 10 сентября.
"Это миф. Это дезинформация, которую широко распространяют в Украине. В документах НАТО нет какого-либо запрета на вступление государства, которое имеет территориальные споры, в Альянс. Нет такого. И это вброс в информационное пространство Украины, что "какое там НАТО, пока не деоккупируете территорию, ничего не будет". Нет, это так не работает", – сказал он.
Его цитирует gordonua.com
12:52 12/09/2021
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