"Это миф. Это дезинформация, которую широко распространяют в Украине. В документах НАТО нет какого-либо запрета на вступление государства, которое имеет территориальные споры, в Альянс. Нет такого. И это вброс в информационное пространство Украины, что "какое там НАТО, пока не деоккупируете территорию, ничего не будет". Нет, это так не работает", – сказал он.