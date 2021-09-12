“В той статье речь шла, что к 2022 году Беларусь и Россия фактически сформируют конфедерацию в экономическом поле. Это тогда вызвало возмущение Владимира Макея. Хоть по факту мы ещё не видели программ, но можно подозревать, что к 2023–2024 году мы будем действительно де-факто конфедерацией”, — считает эксперт Егор Лебедок.

“Утром стулья — вечером деньги”

Пока что речь не идёт о создании единой валюты. Формально от создания единого эмиссионного центра удерживает Конституция Беларуси. В ней прописано: единственным эмиссионным центром может быть только белорусский Нацбанк.





“Но эту норму Конституции может изменить парламент, не нужен даже референдум. К тому же в 2002 году была разработана совместная концепция Нацбанка Беларуси и России о переходе на единую валюту. В рамках этой концепции не нужно было даже изменять Конституцию. Там прописано, что Нацбанк Беларуси и Нацбанк России сохраняют суверенные права и сохраняют за собой единый эмиссионный центр. И 20 лет назад это соглашение было ратифицировано, просто не выполнено. То есть сделать этот эмиссионный центр в рамках правового поля можно даже без референдума”, — поясняет Лебедок.





За время встречи Лукашенко и Путин согласовали программы, но пока ещё не подписали их. Лебедок переводит эти слова на понятный язык: по его мнению, стороны согласовали чёткий график действий. И если стороны не будут двигаться по этому графику, то и кредитных денег Беларуси ждать не стоит, считает эксперт.





“Всё будет реализовано по принципу: утром стулья — вечером деньги. Сперва вы выполняете комплекс мероприятий, затем вам будет дана какая-то сумма на поддержание штанов”, — говорит Лебедок.





Владимир Путин подчеркнул — пока о политической составляющей интеграции речи не идёт. Он подчеркнул, что важно создать экономический базис интеграции, её основу. Лебедок считает, что тем самым Путин фактически интеллигентно объяснил, по какому пути пойдёт интеграция с Беларусью — “безо всяких там воин и зелёных человечков”.





“Любая экономическая интеграция предполагает, что культура слабого оказывается задавленной культурой сильного. К сожалению, люди в долгосрочной перспективе не понимают, как работает принцип “осёл и морковка”. Осёл думает, что он сам выбрал этот путь, сам решил идти за морковкой, за пищей, за благоденствием. Осёл забывает только о том, что морковкой управляет другой человек. Это пример долгосрочной интеграции”, — резюмирует Лебедок.



“Хотели увеличения военного присутствия — получили”

Под Гродно и в Барановичах на боевое дежурство встали российские комплексы С-400 и самолёты Су-30СМ. Лебедок напоминает, как ещё недавно Лукашенко говорил: размещать российские самолёты на территории Беларуси нецелесообразно.





“Дословно что мне сказал Путин: я с тобой абсолютно согласен, ведь время подлёта с нашей ближайшей базы до Бобруйска – три минуты. Я говорю: спасибо, что понял. Но, если вы хотите разместить на нашей территории свои самолёты, завтра я готов их принимать лично”, — говорил Лукашенко в конце 2019 года.





“И тут — та-дам — и российские самолёты заступают на боевое дежурство”, — говорит Лебедок.





Мероприятия проходят в рамках создания учебно-боевого центра совместной подготовки ВКС РФ и войск ВВС и ПВО Беларуси. Пока что речь о создании военной базы не идёт.





“С-400 заступили на боевое дежурство под командованием Российской Федерации. Правовой статус их непонятен. Есть у нас соглашение о временном пребывании российского стратегического контингента, но распространяется ли оно на этот случай? Непонятно. Появилось непонятное что-то”, — говорит Лебедок.





Россиян легко впустить и сложно выпустить, предупреждает собеседник Еврорадио.





“Есть две страны на пространстве СНГ, где российские базы были свёрнуты: Узбекистан, который сперва свернул американскую базу, а затем российскую, и Грузия”.

Стоит ли переживать Украине?

Отличие нынешних учений “Запад” от предыдущих в том, что по сценарию рассматривается в том числе угроза со стороны Украины.





“Речь идёт прежде всего, конечно, о диверсионных силах, диверсионных разведывательных группах, поэтому отрабатываются вопросы быстрого формирования территориальной обороны — это отрабатывалось ещё в 2015 году. Но открывается и направление для нанесения ракетных ударов со стороны Украины. Например, если Украина предоставит возможность НАТО наносить ракетные удары со стороны Чёрного моря. Этот фактор учитывается. Украина уже не “не враг”, — говорит Лебедок.



