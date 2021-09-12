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В Украине предложили перейти на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу. Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

Чиновник также рассказал, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все». При этом, уточнил он, обучение английскому должно начинаться с детсадовского возраста, пишет Лента.ру

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В июле 2021 года Конституционный суд республики признал новые нормы правомерными и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. В это же время профильный комитет Рады отклонил все поправки, которые могли бы смягчить действие закона. Они предполагали возвращение образования на русском и отмену штрафов за нарушение языковых законов.
В общении дома и с друзьями, по данным социальных опросов, более половины населения Украины предпочитает использовать русский язык, а не украинский. При этом русский язык родным называет 35 процентов населения страны.
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