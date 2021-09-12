Г— Мы намеренно не допускали утечек на этапе подготовки мероприятий, потому что позиции очень часто менялись. Хотели уже познакомить общество — белорусское и российское — с готовым вариантом, который бы не давал почвы для спекуляций, — сказал Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает Выборы видишь?





Премьер назвал домыслами заголовки про «сдачу суверенитета». По его словам, ни одно из мероприятий не предполагает ограничение политического или экономического суверенитета. Он сказал, что союзные программы не создают никаких наднациональных органов. За одним исключением: появится налоговый комитет Союзного государства (но его деятельность будет консультативный характер).





Точный срок реализации программ, по словам Головченко, назвать нельзя: каждая из них предусматривает разное количество мероприятий и имеет свой срок исполнения.





Премьер утверждает, что срок реализации той или иной программы зависит от сложности или степени проработки того или иного вопроса, а также «объективной трудозатратности». Правительства учли также время, которое понадобится на принятие новых законов. Есть, например, мероприятия, которые рассчитаны до 2027 года.





— Мы никуда не спешим, здесь никакой нет гонки. Повторяю, что у нас те сроки, которые прописаны — они очень сжатые. Работа предстоит очень напряженная, — сказал Головченко.





Глава правительства оценивает выгоду от принятия программ в миллиард долларов прироста ВПП. По его словам, такой эффект появится вследствие повышения эффективности бизнеса и улучшение условий хозяйствования для предприятий — те будут генерировать повышенную выручку и приносить в бюджет больше поступлений.





По итогам переговоров Путина и Лукашенко, цена на газ для Беларуси на следующий год останется такой же, как и в этом году — 128,5 долларов за тысячу кубометров. Роман Головченко считает это крайне выгодной ценой. На европейском рынке, по его словам, идет неконтролируемый рост цены, вчера этот показатель прошел отметку в 750 долларов.





— Беларусь имеет хорошую цену на газ, выгодную для экономики. Это существенный итог договоренности по газу. Более того, мы на следующий год ее не просто сохраняем, она значительно лучше действующего контракта, который сейчас подписан: она даже не будет индексирована, как это положено условиями действующего соглашения на стоимость инфляции в США.





Также, по словам Головченко, в работе сейчас такие вопросы белорусско-российских отношений:





Транспортировка белорусских калийных удобрений к российским морским портам по железной дороге;





Создание собственного грузового морского терминала;





Приобретение или создание собственного грузового морского флота;





Доступ для белорусских предприятий к мерам поддержки, которые имеют национальные производители в России;





Более конкурентные тарифы для полетов «Белавиа» в Россию (речь про оплату навигационного обслуживания).





Эти возможности, по словам премьера, правительство серьезно рассматривает, плотно по ним работает, анализирует перспективы и считает одной из ключевых задач.



