Российский атомный подводный ракетный крейсер Орел выполнил стрельбу крылатой ракетой Гранит в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 12 сентября.





"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника", – говорится в сообщении.





Указано, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты, пишет Корреспондент.





"По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера Орел успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку", – добавили в пресс-службе.

