Российская подлодка запустила крылатую ракету в Баренцевом море
Экипаж атомной подлодки Орел успешно справился с поставленной задачей Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения.
Российский атомный подводный ракетный крейсер Орел выполнил стрельбу крылатой ракетой Гранит в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 12 сентября.
"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой Гранит была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника", – говорится в сообщении.
Указано, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты, пишет Корреспондент.
"По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера Орел успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку", – добавили в пресс-службе.
10:50 12/09/2021
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