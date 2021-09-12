Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союзные программы окончательно будут одобрены в октябре 2021 году. Об этом пишет агентство РИА Новости.





- Окончательное союзные программы будут одобрены в октябре 2021 года. Это произойдет на заседании высшего государственного совета, которое президенты Беларуси и России планируют провести в самое ближайшее время, судя по всему, в октябре, - отметил Лавров.



