Лавров заявил, что союзные программы окончательно будут одобрены в октябре 2021 года
Ранее премьер-министры Беларуси и России подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союзные программы окончательно будут одобрены в октябре 2021 году. Об этом пишет агентство РИА Новости.
- Окончательное союзные программы будут одобрены в октябре 2021 года. Это произойдет на заседании высшего государственного совета, которое президенты Беларуси и России планируют провести в самое ближайшее время, судя по всему, в октябре, - отметил Лавров.
Ранее премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин подписали постановление совета министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, пишет kp.by
09:35 12/09/2021
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