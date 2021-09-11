Венедиктов: Путин и Лукашенко не договорились про главное
Алексей Венедиктов прокомментировал переговоры Путин - Лукашенко, которые прошли 9 сентября в Москве.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» прокомментировал переговоры Путин - Лукашенко, которые прошли 9 сентября в Москве.
"На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового... Прорыв – это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство", - сказал Венедиктов. Его цитирует ex-press.live
09:04 12/09/2021
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