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В НАТО призвали Европу не создавать конкуренцию альянсу

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам следует вместе противостоять России и Китаю.

"Создание отдельных оборонительных структур в ЕС не должно происходить вне НАТО", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что приветствует тот факт, что в странах ЕС увеличилось финансирование военных расходов. Однако, по его словам, действия надо координировать с НАТО, чтобы объединить усилия Европы и Северной Америки "для противостояния России, действующей все более агрессивно по отношению к мировому балансу сил". Также в этом контексте генсек альянса упомянул и Китай. "Это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию", - заявил политик.

В Европе давно обсуждают создание независимых от НАТО сил быстрого реагирования. Их численность вначале может составить 5 000 человек. В будущем она может вырасти до 50 000 человек. В ноябре 2021 года в Евросоюзе планируют сформулировать первый вариант "Стратегического компаса" - европейской концепции безопасности. Положение о силах быстрого реагирования могут внести в этот документ. Решение по нему страны ЕС должны принять до марта 2022 года, пишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости.
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