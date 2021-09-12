Геннадий Давыдько (справа) в эфире «Главный. Тур».





«Рабочее название партии, которую группа товарищей — все известные фамилии — мы собираемся сделать такую провластную партию. Рабочее название «За Родину». Так вот, «Белая Русь» — за Родину. «Белая Русь» остается «Белой Русью», а за Родину мы будем сражаться всеми доступными нам способами», — заявил Давыдько.





Он пообещал, что принудительно в новую партию членов «Белой Руси» загонять не будут.





«Если на первоначальном этапе планируется, если для того, чтобы человек вступил в партию, ему достаточно будет членского билета «Белая Русь». Он может сохранить за собой членство в общественной организации и вступить в партию. То потом необходимо будет, если человек — не член «Белой Руси», хочет вступить в партию, ему на начальном этапе надо будет взять, допустим, рекомендацию двух членов «Белой Руси». Это все пока спорно, пока мы это обсуждаем, но формирование примерно такое будет», — объяснил глава «Белой Руси».





Он напомнил, что общественное объединение по закону не имеет права учреждать политическую партию. Это должны делать физические лица.





«Поэтому, когда у нас пройдет референдум, когда у нас произойдут изменения в законодательстве о политических партиях, когда будет понятна роль партий, а она должна измениться — роль партий в формировании правительства и так далее. Когда будет проведена перерегистрация вообще партий, потому что сейчас у нас смешная ситуация — у нас 15 партий, а реально 4. Вы сравните их уставы. Поэтому будет перерегистрация. Тогда, скорее всего, мы заявим о своих амбициях», — сказал Давыдько.



