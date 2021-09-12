+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Они сражались за Родину - Давыдько анонсировал создание новой партии

Председатель провластного общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько рассказал, что «группа товарищей» собирается зарегистрировать провластную партию «За Родину», в которую смогут вступить члены «Белой Руси». Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Геннадий Давыдько (справа) в эфире «Главный. Тур».

«Рабочее название партии, которую группа товарищей — все известные фамилии — мы собираемся сделать такую провластную партию. Рабочее название «За Родину». Так вот, «Белая Русь» — за Родину. «Белая Русь» остается «Белой Русью», а за Родину мы будем сражаться всеми доступными нам способами», — заявил Давыдько.

Он пообещал, что принудительно в новую партию членов «Белой Руси» загонять не будут.

«Если на первоначальном этапе планируется, если для того, чтобы человек вступил в партию, ему достаточно будет членского билета «Белая Русь». Он может сохранить за собой членство в общественной организации и вступить в партию. То потом необходимо будет, если человек — не член «Белой Руси», хочет вступить в партию, ему на начальном этапе надо будет взять, допустим, рекомендацию двух членов «Белой Руси». Это все пока спорно, пока мы это обсуждаем, но формирование примерно такое будет», — объяснил глава «Белой Руси».

Он напомнил, что общественное объединение по закону не имеет права учреждать политическую партию. Это должны делать физические лица.

«Поэтому, когда у нас пройдет референдум, когда у нас произойдут изменения в законодательстве о политических партиях, когда будет понятна роль партий, а она должна измениться — роль партий в формировании правительства и так далее. Когда будет проведена перерегистрация вообще партий, потому что сейчас у нас смешная ситуация — у нас 15 партий, а реально 4. Вы сравните их уставы. Поэтому будет перерегистрация. Тогда, скорее всего, мы заявим о своих амбициях», — сказал Давыдько.
reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]