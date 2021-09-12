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Франция обвинила талибов во лжи и отказалась признавать их правительство

МИД Франции заявил, что боевики не сдержали обещаний об инклюзивном правительстве и свободном выезде иностранцев и афганцев из страны

Франция не будет поддерживать отношения с правительством Афганистана, которое сформировал «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Об этом заявил французский министр иностранных дел
«Они [талибы] сказали, что позволят некоторым иностранцам и афганцам уехать свободно, и [говорили] об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — пояснил министр (цитата по Reuters).

По его словам, Франция отказывается признавать новое правительство Афганистана и иметь какие-либо отношения с ним.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что официальное признание «Талибана» зависит от того, как движение будет соблюдать права человека, в частности права женщин. Кроме того, талибы должны отказаться от взаимодействия с террористическими группировками, пишет РБК.

МИД Франции 8 сентября уточнил, что талибы не выполнили эти требования. Они также должны были, но не предоставили свободный доступ к гуманитарной помощи. «За [их] словами не следуют действия», — резюмировали в министерстве.
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