Правозащитники сообщают о ликвидации Белорусского комитета ICOMOS
В Беларуси ликвидируется Белорусский комитет Международного совета по памятникам и историческим местам (ICOMOS), сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" в субботу.
"Власти ликвидируют белорусский комитет международной организации ICOMOS", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Весны".
Белорусский комитет ICOMOS — единая общественная организация, занимающаяся поддержанием и продвижением теорий, методологий и научных технологий в консервации архитектурного и археологического наследия, пишет interfax.by. Международная организация ICOMOS была создана в августе 1965 года, ее штаб квартира находится в Париже. Белорусский комитет был организован в 2002 году.
18:32 11/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение