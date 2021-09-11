Меркель вновь заявила о "гибридной атаке" со стороны Беларуси
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила о "гибридной атаке" со стороны Беларуси. Так она назвала кризис с мигрантами на границе нашей страны с Литвой и Польшей.
Ангела Меркель с польским премьером Матеушем Моравецким. Варшава, 11 сентября 2021 года / Reuters
11 сентября Меркель прибыла с официальным визитом в Польшу. В Варшаве она встретилась с премьер-министром Матеушем Моравецким. Заявление канцлера Германии прозвучало на пресс-конференции.
Ангела Меркель не первый раз высказывается о Беларуси и кризисе с мигрантами. В августе она заявила, пишет Еврорадио, что "это атака на всех нас [на Евросоюз]" и что Германия осуждает действия властей Беларуси, которых подозревают в содействии мигрантам в переходе границы в Литву, Латвию и Польшу.
18:17 11/09/2021
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