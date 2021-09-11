Меркель вновь заявила о "гибридной атаке" со стороны Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь заявила о "гибридной атаке" со стороны Беларуси. Так она назвала кризис с мигрантами на границе нашей страны с Литвой и Польшей.