+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Почему Путин отказался от эффектного предвыборного хода и перенес подписание «дорожных карт» на время после выборов?

Может, ход был не очень эффектным и все еще впереди?

Почему Путин отказался от эффектного предвыборного хода и перенес подписание «дорожных карт» на время после выборов?
— По дорожным картам президенты договорились, их тексты опубликованы. Но подписание состоится только после выборов в России, — обращает внимание Алексей Макаркин, эксперт Центра политических технологий им. Игоря Бунина. — С чем связан отказ от эффектного предвыборного хода?

С сопротивлением со стороны Александра Лукашенко – вряд ли, судя по сегодняшнему заседанию Совета министров Союзного государства, все запятые согласованы. И вряд Лукашенко, обязанный России своим спасением в прошлом году, оказался бы столь неблагодарным, что отказался бы помочь на финише избирательной кампании.

Или с тем, пишет Салідарнасць, что Лукашенко снова тянет время, рассчитывая в последний момент соскочить? Но после согласования и опубликования дорожных карт сделать это почти невозможно — в Москве такой маневр не простят.

Вполне возможно, что дело в другом – ход был бы не очень эффектным. 28 согласованных дорожных карт – это немалый реальный прогресс, но в сферах, к которым общество в России весьма равнодушно. Согласованная промышленная и аграрная политика, единые правила защиты прав потребителей и обеспечения конкуренции, унификация бухучета и даже объединенный газовый рынок (на согласование условий которого, впрочем, отведено два года) – это немало.

Но аудитория может эмоционально воспринять только политически окрашенные интеграционные инициативы – президент Союзного государства, общий избираемый парламент, общая валюта. Все это уже давно выведено за скобки 28 дорожных карт.

А раз так, то идет занижение ожиданий. Показательно, что про валюту с большим энтузиазмом говорил Лукашенко (которому это невыгодно, но он демонстрирует позитив, выдвигая при этом неприемлемые условия и не уступая в вопросе об эмиссионном центре), чем подчеркнуто осторожный в этом вопросе Владимир Путин.

Россия будет и дальше продвигать политическую интеграцию, стремясь преодолеть уже привычное вязкое сопротивление Лукашенко. Белорусский президент хотел бы обменять газовые преференции на уже согласованные дорожные карты, но Москве этого мало – поэтому преференции продлены лишь на 2022 год, когда должен быть решен вопрос о конституционном референдуме и публично обозначены дальнейшие политические перспективы Лукашенко.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]