— По дорожным картам президенты договорились, их тексты опубликованы. Но подписание состоится только после выборов в России, — обращает внимание Алексей Макаркин, эксперт Центра политических технологий им. Игоря Бунина. — С чем связан отказ от эффектного предвыборного хода?





С сопротивлением со стороны Александра Лукашенко – вряд ли, судя по сегодняшнему заседанию Совета министров Союзного государства, все запятые согласованы. И вряд Лукашенко, обязанный России своим спасением в прошлом году, оказался бы столь неблагодарным, что отказался бы помочь на финише избирательной кампании.





Или с тем, пишет Салідарнасць, что Лукашенко снова тянет время, рассчитывая в последний момент соскочить? Но после согласования и опубликования дорожных карт сделать это почти невозможно — в Москве такой маневр не простят.





Вполне возможно, что дело в другом – ход был бы не очень эффектным. 28 согласованных дорожных карт – это немалый реальный прогресс, но в сферах, к которым общество в России весьма равнодушно. Согласованная промышленная и аграрная политика, единые правила защиты прав потребителей и обеспечения конкуренции, унификация бухучета и даже объединенный газовый рынок (на согласование условий которого, впрочем, отведено два года) – это немало.





Но аудитория может эмоционально воспринять только политически окрашенные интеграционные инициативы – президент Союзного государства, общий избираемый парламент, общая валюта. Все это уже давно выведено за скобки 28 дорожных карт.





А раз так, то идет занижение ожиданий. Показательно, что про валюту с большим энтузиазмом говорил Лукашенко (которому это невыгодно, но он демонстрирует позитив, выдвигая при этом неприемлемые условия и не уступая в вопросе об эмиссионном центре), чем подчеркнуто осторожный в этом вопросе Владимир Путин.





Россия будет и дальше продвигать политическую интеграцию, стремясь преодолеть уже привычное вязкое сопротивление Лукашенко. Белорусский президент хотел бы обменять газовые преференции на уже согласованные дорожные карты, но Москве этого мало – поэтому преференции продлены лишь на 2022 год, когда должен быть решен вопрос о конституционном референдуме и публично обозначены дальнейшие политические перспективы Лукашенко.