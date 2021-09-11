Сергей Тихановский поздравил Светлану Тихановскую
Лидеру демократического движения Светлане Тихановской 11 сентября исполнилось 39 лет. Она пошла в политику в прошлом году, после того как не был допущен к участию в президентских выборах её муж, Сергей Тихановский.
Сергей и Светлана Тихановские с детьми на архивном снимке
Тихановская быстро обрела популярность — во время поездок по стране она собирала огромные митинги. И не удивительно, что в объявленные ЦИК итоги выборов многие не поверили, начались массовые протесты, а легитимность Александра Лукашенко не признают многочисленные страны мира.
Уже больше года Светлана Тихановская живёт с детьми за границей, представляет белорусское демократическое движение, совершает многочисленные поездки, проводит встречи, борется за освобождение белорусских политзаключённых, передает Еврорадио. Среди них — Сергей Тихановский, который с конца мая 2020-го находится за решёткой. Закрытый суд над ним проходит в Гомеле.
Тихановский поздравил свою жену с днём рождения. Адвокат Наталья Мацкевич передала через Twitter его слова на случай, если письмо с поздравлениями не пройдёт цензуру.
16:38 11/09/2021
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