







"Сообщение, распространенное о том, что талибы арестовали меня и перевезли в неизвестное место, ложное и необоснованное", - написал Абдулла в субботу в твиттере.





"Я отвергаю его как необоснованное и ложное. Я призываю журналиста действовать профессионально и проверять факты перед публикацией", - отметил экс-премьер.





В свою очередь, пишет interfax.by, индийский журналист Навин Капур, опубликовавший сообщение, принес извинения Абдулле.





"Приношу извинения за твит... Как только я понял, что что-то не так, я удалил в течение нескольких минут. Рад, что вы в безопасности", - отметил журналист.



