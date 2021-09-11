



Его действия квалифицировали как участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса). В день выборов 9 августа сотрудники ОМОНа задержали Муравицкого на избирательном участке и избили на Окрестина. 16 августа он вышел на Марш и продемонстрировал полученные в ходе избиений гематомы. Протестующие написали ему на спине «Всех не убьешь» – момент перформанса возле КГБ попал на фотографии. Также Муравицкий принимал участие в Марше 25 октября – он с БЧБ-флагом залез на крышу своей машины и кричал «Жыве Беларусь». Мужчину задержали 27 июля и записали с ним «покаяльное видео». И уже чуть больше, чем через месяц над ним прошел суд, пишет лишенный регистрации ПЦ "Весна". Дело рассматривала Виктория Шабуня, гособвинение поддерживал Тимофей Ничипорук.

В чем обвинили?

Согласно версии обвинения, Алексей Муравицкий 16 августа прошлого года на проспекте Победителей «участвовал в незаконном массовом мероприятии». Так, по материалам дела, он нарушая правила дорожного движения, вышел на проезжую часть, с флагом и надписью на спине «Всех не убьешь», повлиял на нарушение расписание общественного транспорта.





Также его обвинили в блокировке дорожного движения 25 октября, так как он «выехал на своём авто на проезжую часть на улице Богдановича», чем заблокировал дорожное движение.





Алексея Муравицкого обвинили в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок 16 августа и 25 октября, по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.





Минсктранс заявил иск к обвиняемому «и другим лицам» на сумму 71 255 рублей.





Вину Муравицкий признал полностью.

Задержали чуть больше месяца назад и записали «покаяльное видео»

Алексея Мурацикого сотрудники ГУБОПиКа задержали 27 июля. Тогда пресс-служба МВД сообщила о задержании минчанина:





«Летом и осенью прошлого года 45-летний мужчина активно участвовал в уличных шествиях, запрещенных массовых акциях и иных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Например, блокировал дорожный трафик, поставив свой автомобиль на проезжую часть, стоя на его крыше, размахивал незарегистрированной символикой и выкрикивал протестные лозунги. Также минчанин был замечен на массовом перформансе у здания КГБ»





Против Алексея Муравицкого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК и поместили под стражу. Также с задержанным записали «покаяльное видео», где он объясняет свои действия «влиянием деструктивных телеграм-каналов», подписчиком которых является.





На спине на месте гематом написали «Всех не убьешь». Что произошло 16 октября?

На суде Муравицкий признал вину. Он рассказал про своё участие в Маршах 16 августа и 25 октября.





По словам обвиняемого, 16 августа около 12 часов дня он оставил машину возле гостиницы «Беларусь» и пешком дошел до Стеллы. О Марше узнал из интернета. Прошёл до Немиги с другими участниками Марша. С собой была музыкальная колонка и транспарант «Мы мірные людзi, магутные разам...». По словам обвиняемого, он вышел на Марш, так как ему показались несправедливыми массовые задержания, он таким образом выступал против насилия. Муравицкий выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь», но в ладоши не хлопал.





В тот день в районе Немиги незнакомый человек предложил написать ему на спине на месте гематомы на плече фразу: «Всех не убьешь». Муравицкий согласился. Возле здания КГБ его сфотографировали, эту фотографию он потом видел в интернете. Как отметил Муравицкий, гематомы на плече появились после задержания 9 августа и содержания на ИВС. Но подробности не стал рассказывать.





При каких обстоятельствах задержали Муравицкого в день выборов?

Как рассказал на процессе Алексей, 9 августа он ожидал на лавочке результатов выборов возле своего избирательного участка. К нему обратился незнакомый мужчина с просьбой помочь на участке, так как там не пускают независимых наблюдателей. Муравицкий согласился. Он зашёл в школу, где уже было около сорока возмущённых людей и предложил написать коллективное заявление в Центризбирком о недопуске независимых наблюдателей. Через пару минут прибыл ОМОН и задержал несколько человек, в том числе и Муравицкого.





Махал БЧБ-флагом на крыше своей машины. Что произошло 25 октября?

Как рассказал Алексей, 25 октября около 14:00 он двигался на машине по улице Веры Хоружей. Когда он подъехал к перекрестку с улицей Максима Богдановича, то остановился, так как не мог двигаться дальше из-за Марша. В машине с собой у Алексея был БЧБ-флаг, на эмоциях Муравицкий взял его, встал на крышу своей машины и махал им минут 5-10, при этом кричал лозунг «Жыве Беларусь». Через некоторое время прохожий попросил также залезть на крышу, Муравицкий позволил ему «из солидарности».





«Вообще на мою гражданскую позицию повлияла информация, которая публиковалась в источниках, как я потом понял, деструктивных», – рассказывает Муравицкий на суде.





В тот момент он считал, что остановка его автомобиля на дороге не является критичной, так как из-за большого количества людей движения машин не было. Дальше двигался на своём авто, в сторону улицы Сурганова, а потом пешком до улицы Орловской по тротуару.





На сегодня к содеянному Муравицкий относится негативно:





«Те поступки были ошибочные. Из них вынес урок, больше в таких мероприятиях не будет участвовать».

А что с суммой ущерба?

В материалах дела присутствует запрос Следственного комитета КУП «Минсктрансу». Представители организации предварительно подсчитал сумму ущерба за 16 августа и 25 октября – 63 096 рублей. Однако на суде сумма иска к обвиняемому «и другим лицам» выросла до 71 255 рублей.

Чем все закончилось?

Прокурор Тимофей Ничипорук в судебных прениях предложил исключить из обвинения информацию о хлопках, так как в ходе дела им подтверждение не нашлось. В остальной части он посчитал вину полностью доказанной. Смягчающим обстоятельством прокурор попросил признать чистосердечное раскаяние, а отягтяющим –то, что преступление совершено по мотивам политической и идеологической вражды. В итоге, гособвинитель попросил признать суд виновным Муравицкого по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса и наказать его лишение свободы сроком на один год, а также удовлетворить заявленный иск Минсктранса на сумму 71 255 рублей.





В последнем слове Муравицкий просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы:





«Я во всех коллективах зарекомендовал себя добрым, честным, порядочным, справедливым человеком. Подвергшись влиянию деструктивных каналов совершил ряд проступков, впредь обещаю не участвовать».





В итоге, 9 сентября судья Шабуня признала Алексея Муравицкого виновным по ч. 1 ст. 342 УК и приговорила его к одному году лишения свободы в условиях общего режима. Иск "Минсктранса" оставили без рассмотрения – он будет разрешен в гражданском порядке.