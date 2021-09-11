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Глава МИД Украины спрогнозировал, сколько лет уйдет на завершение интеграции Беларуси и России

Процесс гармонизации законодательства России и Беларуси в рамках интеграции двух стран будет продолжаться не менее двух лет.


Об этом 10 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин. Вопрос в другом. Лукашенко за эти годы научился играть с Россией и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты – мы посчитали, я думаю, что минимум два года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И пять лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных программ. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", – сказал Кулеба. 
Гордон
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