



Об этом 10 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.





"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин. Вопрос в другом. Лукашенко за эти годы научился играть с Россией и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты – мы посчитали, я думаю, что минимум два года будет нужно, чтобы гармонизировать законодательство. И пять лет, чтобы полностью развернуть выполнения всех этих совместных программ. И на каждом этапе Александр Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", – сказал Кулеба.



