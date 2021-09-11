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Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана, - СМИ

Боевики движения «Талибан» взяли в плен и затем убили брата, объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу.



Об этом заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.

При этом житель провинции Панджшер сообщил РИА Новости, что Роулла Салех погиб в бою еще несколько дней назад.

В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.

Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, пишет CentralAsia (CA), но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.

Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали из региона в Таджикистан. Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается на месте событий.
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