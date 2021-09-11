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США предпринимают попытки создать автокефальную неканоническую церковь в Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.





На форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021" в Сочи он привел пример Украины и отметил, что есть информация, что такую же автокефальную неканоническую церковь США пытаются создать и в Беларуси.





"Насколько серьезны, насколько обоснованы заявления о том, что американцы задались целью подорвать позиции мирового православия? Мы это знаем, и они особо этого не скрывают", – сказал Лавров.





Руководитель МИД напомнил, пишет Sputnik.by, что при Дональде Трампе у него был спецпредставитель, который "активно работал, чтобы убедить патриарха Константинопольского Варфоломея дать томос раскольникам на Украине".





"Патриарх Варфоломей Константинопольский напрямую зависит от США", – подчеркнул Лавров, отметив, что похожие сценарии создания автокефалий есть у Штатов для Беларуси и Черногории.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви (БПЦ). Он также сообщил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Беларуси Наталье Кочановой контактировать с патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Вениамином (Тупеко) для отслеживания этой темы.

Украинская автокефалия

В декабре 2018 года в Киеве прошел собор, на котором заявили о создании Православной церкви Украины. В начале января текущего года константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе ПЦУ митрополиту Епифанию.





Украинская православная церковь Московского патриархата осудила решение Вселенского патриарха. Причем там обратили внимание, что это повлечет за собой раскол среди православных верующих Украины и приведет к разделению граждан страны по политическому признаку.





Таким образом, сейчас на территории Украины функционируют две православные церкви – "автокефальная" и каноническая.







