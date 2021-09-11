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Польша начала военные учения в условиях "гибридной атаки Беларуси"

Польша проводит военные учения "Рысь-21" (RYŚ-21) на границе с Беларусью, в которых участвуют 4 тысячи солдат и более 1 тысячи единиц военной техники из 12-й Щецинской механизированной дивизии.

Военнослужащие польской армии / Фейсбук Минобороны Польши

В пятницу глава Минобороны Мариуш Блащак на полигоне в Нова-Дембе встретился с военнослужащими, которые тренируются в рамках учений, сообщает военное ведомство Польши.

"Что во всем этом самое главное? Это безопасность нашей страны, особенно в контексте агрессивной политики, проводимой Кремлем, в контексте гибридной атаки, которая совершена на польской границе правящим в Беларуси режимом. Именно в этих условиях укрепление Польской армии — лучшее и единственное решение", — заявил министр.

Маневры "Рысь-21" проходят параллельно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".

Как сообщало "Еврорадио", военные учения в сентябре проведет еще одно соседнее с Беларусью государство — Украина. Учения "Объединенные усилия — 2021" состоятся в этой стране с 22 по 30 сентября.
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