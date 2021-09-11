Военнослужащие польской армии / Фейсбук Минобороны Польши





В пятницу глава Минобороны Мариуш Блащак на полигоне в Нова-Дембе встретился с военнослужащими, которые тренируются в рамках учений, сообщает военное ведомство Польши.





"Что во всем этом самое главное? Это безопасность нашей страны, особенно в контексте агрессивной политики, проводимой Кремлем, в контексте гибридной атаки, которая совершена на польской границе правящим в Беларуси режимом. Именно в этих условиях укрепление Польской армии — лучшее и единственное решение", — заявил министр.





Маневры "Рысь-21" проходят параллельно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".



