Польша начала военные учения в условиях "гибридной атаки Беларуси"
Польша проводит военные учения "Рысь-21" (RYŚ-21) на границе с Беларусью, в которых участвуют 4 тысячи солдат и более 1 тысячи единиц военной техники из 12-й Щецинской механизированной дивизии.
Военнослужащие польской армии / Фейсбук Минобороны Польши
В пятницу глава Минобороны Мариуш Блащак на полигоне в Нова-Дембе встретился с военнослужащими, которые тренируются в рамках учений, сообщает военное ведомство Польши.
"Что во всем этом самое главное? Это безопасность нашей страны, особенно в контексте агрессивной политики, проводимой Кремлем, в контексте гибридной атаки, которая совершена на польской границе правящим в Беларуси режимом. Именно в этих условиях укрепление Польской армии — лучшее и единственное решение", — заявил министр.
Маневры "Рысь-21" проходят параллельно с белорусско-российскими учениями "Запад-2021".
Как сообщало "Еврорадио", военные учения в сентябре проведет еще одно соседнее с Беларусью государство — Украина. Учения "Объединенные усилия — 2021" состоятся в этой стране с 22 по 30 сентября.
10:08 11/09/2021
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