



"Я хотела бы призвать вас чаще говорить о Беларуси, чаще говорить в своих медиа, говорить друг другу, рассказывать об это всем. Потому что ситуация, которая сложилась, – вы понимаете, это репрессии в центре Европы в XXI веке. Это не 661 политзаключенный. Это 9 млн заключенных в Беларуси. Потому что сейчас уровень репрессий настолько высок, что людей задерживают, когда они приносят передачи в СИЗО другим политзаключенным, когда они встречают их из СИЗО, когда они пишут комментарии в соцсетях", – сказала она.





По словам Хомич, в Беларуси закрывают все неправительственные организации.





"Поэтому нам нужен ваш голос, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, постоянно говорите о Беларуси. Потому что с этим мириться нельзя", – сказала она.



