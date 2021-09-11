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Сестра Марии Колесниковой о ситуации в Беларуси: Это репрессии в центре Европы в XXI веке

Сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич призвала украинцев чаще говорить о ситуации в Беларуси. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 10 сентября.


"Я хотела бы призвать вас чаще говорить о Беларуси, чаще говорить в своих медиа, говорить друг другу, рассказывать об это всем. Потому что ситуация, которая сложилась, – вы понимаете, это репрессии в центре Европы в XXI веке. Это не 661 политзаключенный. Это 9 млн заключенных в Беларуси. Потому что сейчас уровень репрессий настолько высок, что людей задерживают, когда они приносят передачи в СИЗО другим политзаключенным, когда они встречают их из СИЗО, когда они пишут комментарии в соцсетях", – сказала она.

По словам Хомич, в Беларуси закрывают все неправительственные организации.

"Поэтому нам нужен ваш голос, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, постоянно говорите о Беларуси. Потому что с этим мириться нельзя", – сказала она.
Гордон
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