Сестра Марии Колесниковой о ситуации в Беларуси: Это репрессии в центре Европы в XXI веке
Сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич призвала украинцев чаще говорить о ситуации в Беларуси. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 10 сентября.
"Я хотела бы призвать вас чаще говорить о Беларуси, чаще говорить в своих медиа, говорить друг другу, рассказывать об это всем. Потому что ситуация, которая сложилась, – вы понимаете, это репрессии в центре Европы в XXI веке. Это не 661 политзаключенный. Это 9 млн заключенных в Беларуси. Потому что сейчас уровень репрессий настолько высок, что людей задерживают, когда они приносят передачи в СИЗО другим политзаключенным, когда они встречают их из СИЗО, когда они пишут комментарии в соцсетях", – сказала она.
По словам Хомич, в Беларуси закрывают все неправительственные организации.
"Поэтому нам нужен ваш голос, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, постоянно говорите о Беларуси. Потому что с этим мириться нельзя", – сказала она.
09:44 11/09/2021
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