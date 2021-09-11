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Карикатура на священников "не отражает официальную позицию государства"

Публикация "Минской правды" в № 68 от 7 сентября не отражает официальную позицию государства по отношению к римско-католическому Костёлу в Беларуси.

Карикатура на священников​

Об этом сообщил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак в письме от 9 сентября на имя председателя Конференции католических епископов в Беларуси, епископа Олега Буткевича, пишет Еврорадио со ссылкой на catholicnews.by.

В письме также отмечается, что эти материалы "Минской правды" не способствуют поддержанию межконфессионального мира и согласия в стране. Мининформации письменно уведомило руководство "Минской правды" о недопустимости подобного рода публикаций.

Ранее Еврорадио сообщало о том, что 7 сентября государственная газета "Минская правда" вышла с карикатурой на католических ксендзов, которые делают из креста свастику и поют "Магутны Божа". Изображение было размещено на первой полосе газеты.

Выход этой карикатуры прокомментировал в Фейсбуке пресс-секретарь Католического костёла в Беларуси Юрий Санько. Он расценил этот рисунок как плевок в лицо миллионам католиков.
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