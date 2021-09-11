Экс-глава МИД Литвы: Интеграция Беларуси и РФ происходит со скоростью улитки
Объединение в Союзное государство Беларуси и России идет со скоростью улитки, заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" бывший глава МИД Литвы, экс-посол в Украине Пятрас Вайтекунас.
"Эта интеграция происходит со скоростью улитки, но эта улитка во время встречи в Москве [9 сентября президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко], по-моему, сделала три шага", – сказал дипломат.
Одним из шагов он назвал совместные военные учения "Запад 2021", а вторым – достигнутые договоренности по поводу 28 союзных договоров, которые Москва и Минск, по мнению Вайтекунаса, могут подписать 4 ноября.
"Лукашенко, конечно, оставил много предохранителей и будет тянуть время", – прогнозирует экс-глава МИД Литвы.
Он считает, что эти "шаги улитки" устраивают Россию, "она позволяет это делать Лукашенко".
"Эта улитка – создание Союзного государства – будет ползти и дальше, но медленно", – предполагает Вайтекунас.
09:14 11/09/2021
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