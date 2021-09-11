Обыски в БелаПАН и арест руководителей агентства стали своего рода вишенкой на торте для разгрома независимых СМИ накануне годовщины августовско-сентябрьской протестной волны. Попытка парализовать работу поставщика независимой информации, который не отличается экспрессивностью других СМИ, выводит «спецоперацию» на новый уровень. Напомним, пишет БГ, что БелаПАН является информантом о событиях в Беларуси для зарубежных посольств.





Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что, возможно, до БелаПАН очередь дошла в конце благодаря специфике работы агентства.





Сначала разгромили T*t.by, потому что это был крупнейший независимый портал, «Наша Ніва» — крупнейшее белорусскоязычное СМИ, «Б*лсат» и «Радыё Свабоду» — явную «пятую колонну»: «Б*лсат» — польский канал, «Свабода» — американская. БелаПАН как специфическое СМИ, работающее на довольно узкую нишу, распространяющее информацию и аналитику по большинству через подписку, не в первую очередь вызвало претензии. Кроме того, в агентстве другие требования к качеству, верификации информации, нет экспрессивности и оценочности, как у СМИ, которые работают непосредственно с читателем.

Выигрывает Москва

Между тем негосударственные СМИ продолжают работать.





«Одно направление — релокация, создание площадок за границей. Другое — акцент на мессенджеры, соцсети. Редакции работают в Telegram, в YouTube, идут на те платформы, которые на сегодняшний день, наверное, невозможно заглушить, хотя силовики пробуют и в этом направлении действовать.





Хотя режим наносит большой урон национальному информационному полю, целиком заглушить альтернативу он не сможет», — считает Класковский.





Он также отмечает, что большая часть коллектива БелаПАН продолжает работать и ищет возможности исполнять свои обязанности перед подписчиками.





Однако нынешний режим работы — это форсмажорные условия.





«Важно отметить, что в этом азарте борьбы с независимыми национальными медиа режим невольно открывает шире двери для российской пропаганды, информационной, духовной экспансии «русского мира». Раньше все-таки сильные независимые медиа создавали национальный контент, противостояли великодержавной пропаганде. В новых условиях это делать сложнее. Соответственно, выигрывает Москва, которая пользуется нынешней ситуацией, усилением зависимости Беларуси, чтобы продвигать свои великодержавные интересы», — заключает политолог.



