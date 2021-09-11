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Политзаключенными в Беларуси признаны еще шесть человек

Белорусские правозащитники признали политзключенными еще шесть человек – Алексея Минова, Глеба Койпиша, Алексея Муравицкого, Максима Климовича, Дарью Чайко и Кирилла Пальчевского.


Они обвиняются или признаны виновными по статье 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок), пишет reform.by. со ссылкой  на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитники напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована Международным пактом о гражданских и политических правах. Собрания граждан носили стихийный, самоорганизованный характер, были мирными и не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Правозащитники считают преследование указанных лиц политически мотивированными и требуют их освободить.
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