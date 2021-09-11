Фото: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев (facebook Сергея Наева)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в программе "Свобода слова Савика Шустера".





Он отметил, что вероятность угрозы широкомасштабного наступления Российской Федерации остается с 2014 года.





"Мы отрабатываем планы, это обычная военная практика. Что касается непосредственно этих учений ("Запад-2021" - ред.), нам известно количество их войск. Прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности, создание ударных групп, соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии против Украины не видно, но обстановка динамичная. Она меняется", - заявил Наев.





Он добавил, что военное руководство полностью осведомлено о ситуации, а украинская разведка активно работает в этом направлении.





В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.





Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021





Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.





Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.









Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".









В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.





Также смотрите результаты сенсационного голосования относительно того, кто должен быть союзником Украины? Запад, Россия ли... Китай?









Чем "интеграция" соседей угрожает Украине и можно ли утверждать, что Лукашенко "сдает" страну Путину, читайте в материале РБК-Украина "Союзный фронт.Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси".











