Михаил Мишустин и Роман Головченко





В пятницу 10 сентября премьер-министр Беларуси Роман Головченко и премьер-министр России Михаил Мишустин подписали постановление Совета Министров Союзного государства об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Кроме того, пишет БГ, главы правительств подписали совместное заявление о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.





Союзные программы одобрены на заседании Совета Министров Союзного государства. Дальше они будут вынесены на утверждение Высшего госсовета, заседание которого пройдет 4 ноября.





Мишустин рассказал, что в подготовке союзных программ участвовали представители не только органов власти, но и банковских структур, деловых кругов, учитывалось мнение граждан государств.





«Наша общая цель – повышение уровня жизни каждого гражданина обеих стран. Добиться этого, конечно, можно только за счет обеспечения роста наших экономик», – считает премьер-министр России.





Союзные программы предполагают сближение макроэкономической политики, формирование условий для поддержки не только крупного, но и среднего и малого бизнеса, создание дополнительных рабочих мест.





«У российского бизнеса появится возможность нарастить свою деловую активность в Беларуси, запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт. Белорусская сторона также получит доступ к российским государственным закупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, сможет в упрощенном порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития», – объяснил Мишустин.





Планируется усилить и сотрудничество в энергетической сфере, в том числе формирование в рамках Союзного государства объединенных рынков электрической энергии, газа, нефти и нефтепродуктов.





«Также неотъемлемая часть процесса интеграции – гармонизация денежно-кредитной политики. Необходимо подготовить и подписать соответствующее межбанковское соглашение, привести к единому знаменателю требования в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, отладить механизмы интеграции платежных систем. Это очень важно для удобства граждан и бизнеса», – считает глава российского правительства.





По его словам, правительства планируют синхронизировать налоговую и таможенную системы. Россия и Беларусь сумели договориться и найти взаимовыгодные решения. Теперь необходимо оперативно подготовить к подписанию договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам и внедрить интегрированную систему их администрирования.





«Что касается таможенной сферы, то выполнение соответствующей союзной программы позволит нашим службам действовать как одна команда, а общие подходы к учету товарных потоков во взаимной торговле обеспечат равные условия для ведения бизнеса», – объяснил Мишустин.





Союзные программы предусматривают также углубление промышленной кооперации, единую агропромышленную политику, унификацию законодательства в области почтовой связи, сокращение расходов на роуминг в Союзном государстве.





«В транспортной сфере мы увеличим количество железнодорожных маршрутов между городами России и Беларуси. В полном объеме возобновится авиасообщение между нашими странами. Мы заключим межправсоглашение, которое позволит нашим автотранспортным компаниям осуществлять перевозки без специальных разрешений», – анонсировал премьер-министр России.





Роман Головченко добавил, что прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 млрд долларов, не считая дополнительные возможности для белорусского бизнеса на российском рынке. Значимым также является социальный блок союзных программ. В этой сфере особый акцент сделан на гармонизации подходов к пенсионному обеспечению, мерах социальной защиты и поддержки отдельных категорий граждан, внедрении единых принципов защиты прав потребителей.











