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"Марионеточное государство". Эксперт рассказал, чего Путин добивается от Лукашенко

Созданием Союзного государства российский президент Владимир Путин добивается превращение Беларуси в марионеточное государство. После экономической интеграции стран может последовать интеграция политическая.

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)


Об этом в говорится в материале РБК-Украина "Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси".

В материале говорится о том, что согласованные Россией и Беларусью 28 "союзных программ" интеграции в целом прописаны в очень общих словах. Поэтому говорить о том, что Александр Лукашенко сдал белорусский суверенитет - неправильно. Другое дело, что Москва фактически не скрывает своих дальнейших планов по политической интеграции.

"Речь идет о плавном подчинении Беларуси, если не о полной инкорпорации, то о превращении в абсолютно марионеточное государство", - отметил в беседе с РБК-Украина руководитель аналитических проектов информационной компании "Белапан" Александр Класковский.

По его мнению, в ближайшие несколько лет Лукашенко постарается и далее маневрировать в привычной манере - экономические уступки уже сейчас в обмен на подписания каких-то бумаг.

Напомним, ожидается, что в Союзном государстве Россия и Беларусь объединят свои газовые рынки.

Кроме того, стороны создадут единое оборонное пространство.

 
 
 
 
 
Источник: Владислав Красинский, Милан Лелич
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