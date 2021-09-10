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МИД об учениях "Запад-2021": мы используем все инструменты для ответа на опасность

Российско-белорусские учения "Запад-2021" несут потенциальную опасность для Украины. Будут использоваться любые инструменты, чтобы ответить в случае необходимости.

 Фото: первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на виртуальную дискуссию "Крым - дорога к деоккупации".

"Запад-2021" - это совместные военные учения России и Беларуси. Любые подобные учения, которые проводятся вблизи границ Украины, имеют потенциальную опасность. И это касается не только военных учений, это – постоянная угроза, которую мы чувствуем. Это то, что мы должны осознавать и координировать, в том числе, в рамках Крымской платформы", - отметила Джапарова.

По словам первого заместителя главы МИД, сегодня армия Украины намного способнее, чем в 2014 году.

"Позвольте мне также напомнить, что армия Украины не в том состоянии, в котором она была в 2014 году, она гораздо более способна сегодня. Мы, как страна, как общество, приложили много усилий и выделили бюджет, чтобы войско Украины было способно на ответ в случае реальной опасности", - добавила Джапарова.

В случае опасности, как отметила чиновница, Украина будет использовать любые инструменты, чтобы ответить на угрозу.

"Эти процессы происходят рядом с Украиной. Поскольку мы имеем 2000 километров границы с Россией и более 1000 километров – с Беларусью, - для нас это большая опасность просто на наших границах. Безусловно, мы будем использовать любые инструменты, чтобы ответить на такую опасность", - заявила Джапарова.

 
 
 
 
Источник: Сергей Пышкин
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