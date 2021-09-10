Анджею Почобуту пришло уже третье письмо от Воскресенского
Политзаключенному Анджею Почобуту, задержанному 25 марта в рамках так называемого «польского дела», пришло уже три письма от Юрия Воскресенского.
Анджей Почобут, фото из соцсетей
В последнем письме Воскресенский пишет, что намерен представлять интересы Почобута и просить об освобождении, пишет Nashaniva.com со ссылкой на «Радыё Свабода».
Анджей отказался писать прошение о помиловании и отметил, что не давал полномочий Воскресенскому представлять свои интересы.
Гродненский журналист и активист не признаваемого властями Союза поляков Анджей Почобут был задержан 25 марта. Его обвиняют в разжигании национальной розни (ч. 3 ст. 130 УК), ему грозит от 5 до 12 лет заключения.
19:59 10/09/2021
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