Российский публицист Леонид Радзиховский в интервью обозревателю "Свободы" Виталию Цыганкову объясняет суть вассальных отношений Минска и Москвы, заявляет, что «требование» Кремля о транзите власти в Беларуси изначально было обманом, и делает прогноз, что Лукашенко попытается сделать все, чтобы никуда не уходить.





- На пресс-конференции после встречи 9 сентября Путин и Лукашенко стремились демонстрировать максимальное единство и согласие. С другой стороны, когда они объявили, что достигли соглашения по всем дорожным картам, почему бы и не подписать их торжественно уже в этот же день, как раз накануне парламентских выборов в России?





- Понятно, что не все они там согласовали. Вы правильно говорите, что если они демонстрируют загадочное единство и братство, то почему бы не подписать?





Это вообще какая-то странная история. В октябре Лукашенко шестой раз за год приехал в Россию, это стоит Книги рекордов Гиннеса, да и в их отношениях никогда такого не было. Лукашенко ездит просить деньги - это единственная цель "братских визитов". На этот раз он выпросил приемлемые цены на газ и немножко денег — но намного меньше, чем хотел.





Понять химию их отношений я не могу. Вполне возможно, что Путину доставляет удовольствие заставлять Лукашенко унижаться, ползать. А может, и наоборот - его раздражают эти визиты, но он не может их лишиться.





Что касается этих "дорожных карт", то то все ни о чем. Та же пустопорожняя болтовня, как и все это «союзное государство».





Возможны два состояния. Первый. Государство А является вассалом государства Б, политически подчиняется и получает деньги. Вариант второй. Государство А ликвидируется и входит в состав государства Б. Это не пройдет, это невозможно, это не нужно ни Путину, ни Лукашенко.





Остается первый вариант - Беларусь является вассалом России. Она всегда и повсюду политически поддерживает Россию, выражает бесконечную любовь и преданность, демонстрирует, что она больше Россия, чем сама Россия, берет все мемы антизападной пропаганды, их усиливает и вопит, что защищает Россию от полчищ НАТО. За это Путин дает определенные подачки.





- Отношения "вассал и сюзерен" не всегда предусматривают однозначную рабскую зависимость, это баланс зависимостей и интересов. Это борьба за длину поводка. Считаете ли вы, что сейчас поводок у Лукашенко уменьшается?





- Конечно, поводок уменьшается. Лукашенко не признают на Западе. Поэтому возможность "блуда" с Западом и вечных намеков Путину, что «если ты не будешь платить, то я пойду на Запад» уже отменена. Более того, если не будет прямой полицейской и политической «крыши» от России, то его положение будет очень шатким.





Конечно, белорусские силовики не нуждаются просить разрешения у Москвы, чтобы кого-то хватать и арестовывать. Но вес приказов Лукашенко, если они подкреплены авторитетом московской "крыши" - это одно. А если такой "крыши" нет — это совсем другое. Поэтому для Лукашенко жизненно важна российская "крыша". При том это такая своеобразная крыша, которая не забирает деньги, а наоборот, дает.





Что конкретно означает сокращение поводка. Здесь важны две вещи. Во-первых, признание Крыма неотъемлемой частью России, для Путина это было бы очень приятно. Хватит языком болтать. Но нет, не идет на это Лукашенко, выкручивается, но не идет. Думаю, не идет на это, чтобы было дальше чем торговаться.





Вторая тема более важная для Беларуси - экономическая. В целом белорусская экономика не конкурентоспособна. Но есть отдельные "лакомые куски", которые Путин хотел бы приобрести в собственность российских компаний. Лукашенко и на это не идет, так как у него кулацкий инстинкт, он считает всю Беларусь своей собственностью и отдавать ее своему братану, даже своей «крыше» он не хочет.





- Насчет "вкусных" предприятий ситуация меняется. И "Беларуськалий" и нефтеперерабатывающие заводы теперь попадают под американские и европейские санкции, поэтому теряют свою привлекательность, становятся токсичными. Некоторые белорусские аналитики как раз в этом и видят смысл западных санкций - что поддержка Беларуси становится слишком дорогой вещью для России. Что будет делать Путин, если экономика Беларуси начнет заваливаться от санкций?





- Действительно, это очень интересный вопрос. Покупать себе проблемы, приобретать предприятия, попавшие под санкции, небольшая радость.





Что касается помощи - Путин всегда будет помогать Лукашенко, здесь у него вариантов нет. Причин для этого несколько.





Первая - традиция. Лукашенко "записан" при Путине, как Осетия, или Донбасс. Это территория, которую Россия "опекает". Для чего это делается? Ведь если хоть одну из этих территорий Путин отпустит, то это удар по его имиджу и амбициям. Взялся - держи.





Другое. Отпустить Беларусь - политически это означает потерять единственного 100-процентного вассала на международной сцене. Что бы ни было, Беларусь всегда голосует за Россию.





Третье - контраст. Пока Лукашенко на троне, Путин не самый худший диктатор в Европе. Лукашенко и у власти дольше находится. В Беларуси гораздо жестче и беспощаднее диктатура, и на этом фоне Путин выглядит не самым плохим.





И самое главное. Если Путин перестает платить, то весьма вероятно, что Лукашенко сбросят. Все его силовики понимают, что, пока его поддерживает Россия, он останется диктатором и ты можешь спокойно выполнять его приказы. А если он один, завтра его скинут и ты будешь отвечать за исполнение его преступных приказов.





Поэтому если Россия перестанет помогать, то весьма вероятно, что наступит раскол в силовых элитах и Лукашенко конец. Но крах Лукашенко - это психологическая катастрофа для Путина.





В конце концов, почему Путин так напрягался, когда был киевский Майдан? Холера с ним, с этим Януковичем, нужен он тебе, как прошлогодний снег. Мерзкий тип. С того момента, как Янукович бежал в Россию, Путин его не то что ни разу не принял — ни разу головы в его сторону не повернул. Нет такого человека для него. Но Майдан у Путина вызвал взрыв бешенства. Почему? Ведь ужасный пример. В первые дни Майдана многие в России на него смотрели так: "они гонят коррупционеров, взяточников — молодцы ребята". Потом уже подключилась пропаганда и отношение к Майдану изменилось.





То же самое в Беларуси: потенциальная отставка Лукашенко - это звонок для Путина о том, что он следующий.





- Еще во время первой встречи Путина и Лукашенко - после августа 2020-го - в Сочи в сентябре 2020-го было объявлено, что итогом встречи будет транзит власти в Беларуси как способ развязать политический кризис. С тех пор некоторые аналитики стали доказывать, что Москва хочет смены власти в Беларуси, чтобы вместо Лукашенко пришел более предсказуемый политический расклад. Но с каждой встречей Путина и Лукашенко тема транзита совсем сходила, и на последней встрече Путин, наоборот, сказал, что в Беларуси ситуация стабилизировалась. Мол, никакого транзита власти и не надо, забудьте. По-вашему, Это изначально был обман со стороны Кремля, или Москва действительно хотела, чтобы Лукашенко ушел? И что сам Лукашенко теперь будет делать со своими многочисленными обещаниями о конституционной реформе в Беларуси?





- Что касается России, то это была ложь с самого начала. Еще раз повторюсь - Путину не нужна Беларусь без Лукашенко. Ему нужно сохранение статус-кво. Никакой диктатор, старея, не желает никаких перемен, и в жизненном смысле, и в политическом.





Зачем Путину отставка Лукашенко? Чтобы показать народу России, что под влиянием народных протестов диктатор уходит? Нет, ему нужно показать противоположное: что диктатор останется, а протестующих будут сажать на большие сроки. Только усилиями Москвы Лукашенко и усидел на своем месте.





Что касается моего прогноза по поводу того, уйдет ли Лукашенко в результате "конституционной реформы", то я считаю, что он как-то выкрутится и никуда уходить не будет. Кому он может власть передать? Сыну? Ведь это единственная гарантия, что его не посадят в тюрьму в Беларуси. Как любой диктатор Лукашенко никому не верит. Даже не в смысле измены - вряд ли сын его предаст. Просто - "слабый, не потянет".





Мне кажется, что Лукашенко сделает все возможное, чтобы свои обещания не выполнить и чтобы никуда не уходить. Но то, что Москва сделает все возможное, чтобы его сохранить — это факт. Все понимают, что после его ухода вся система в Беларуси обвалится. Активная часть общества явно настроена идти на Запад, и так или иначе в стране будет совсем другая политика. И, повторюсь, для Путина главное — сохранить диктатора как символ того, что диктатура — это навечно.