9 сентября после переговоров с Александром Лукашенко Владимир Путин рассказал, что, пишет Филин, несмотря на просьбы западных стран, не собирается вмешиваться в ситуацию на белорусско-литовской границе, через которую тысячи мигрантов пытаются попасть в страны Евросоюза.





– Мой ответ такой: идите, разговаривайте с властями Беларуси. Что вы с нами-то разговариваете? Поэтому Россия здесь ни при чем, – сказал Путин.





При этом он косвенно сравнил Лукашенко с радикальным исламистским движением «Талибан», с которым западные страны идут на переговоры.





В этой связи интересно мнение бывшего дипломата, а ныне старшего аналитика Центра новых идей Павла Мацукевича. Он видит несколько вариантов, как Запад может повлиять на политику белорусских властей.





– Вариант первый: уступки в интересах Москвы по другим кейсам в обмен на отказ России от поддержки Лукашенко, – пишет Мацукевич.





По его мнению, возможности для этого были. Например, США согласились не препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток-2»: можно было бы увязать эту уступку Москве со встречными шагами России по Беларуси.





– Это не претензия к США или Германии, а объяснение причин, почему белорусский вопрос только «поднимается» на саммитах и встречах, но не решается. Все просто: он не в ТОПе — не является вопросом национальных интересов или безопасности этих стран. Соответственно, нет необходимого погружения в проблему, ангажированности и выделения ресурсов для разрешения, – констатировал Мацукевич.





Он также считает, что для изменения ситуации в Беларуси Запад мог бы пойти на переговорный процесс с самим режимом, при временном сохранении санкций. Но есть одно «но».





– Исторический опыт показывает, что санкции сработали там, где они были вспомогательным инструментом дипломатии и где поставленные цели, были напряженными, но реалистичными — требовали смены политики, а не режима. Это принципиальный момент. От Ирана добивались отказа от ядерной программы, от ЮАР — отказа от апартеида, в случае Ливии — от терроризма. Вопрос о власти не ставился, а – написал Мацукевич.





И даже в этих случаях процесс по изменению политики указанных режимов длился довольно долго – больше 10 лет. При этом, Ливия и Иран не имели никакой внешней подпитки, а у Беларуси есть «спонсор» в виде России.





– Отстранение Лукашенко от власти — задача, которая по плечам и в компетенции только белорусов, соответственно смысл международного давления должен заключаться в том, чтобы создать для этого максимально благоприятные условия. Сегодня они в том, чтобы остановить репрессии и освободить людей из тюрем. Без этого гражданскому обществу никогда не собраться с силами, – считает Мацукевич.



