







"Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.





"На протяжении определенного времени осуществляемая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира", - добавил Си Цзиньпин.





По его словам, пишет Ru.oxu.az, Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития.





Пекин также готов вести диалог и взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, в том числе в восстановлении экономики и решении мировых проблем, заявил Си Цзиньпин.





"Одновременно с этим раскрытие потенциала сотрудничества сможет придать двусторонним отношениям еще более мощный позитивный импульс", - добавил Си Цзиньпин.





Он также пояснил своему американскому коллеге, что Пекин твердо намерен уделять приоритетное внимание проблемам экологии, придерживаться "зеленого пути развития" и снижения выбросов в атмосферу. Си Цзиньпин отметил, что КНР возьмет на себя международные обязательства в этой сфере в соответствии со своими национальными условиями.