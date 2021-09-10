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Си Цзиньпин: Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир

Конфликт между Пекином и Вашингтоном может поставить под угрозу не только две страны, но и весь мир. Об этом в пятницу в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



"Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"На протяжении определенного времени осуществляемая США в отношении Китая политика привела к серьезным трудностям в китайско-американских связях. Это не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех государств мира", - добавил Си Цзиньпин.

По его словам, пишет Ru.oxu.az, Пекин и Вашингтон должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития.

Пекин также готов вести диалог и взаимодействовать с Вашингтоном в борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса, в том числе в восстановлении экономики и решении мировых проблем, заявил Си Цзиньпин.

"Одновременно с этим раскрытие потенциала сотрудничества сможет придать двусторонним отношениям еще более мощный позитивный импульс", - добавил Си Цзиньпин.

Он также пояснил своему американскому коллеге, что Пекин твердо намерен уделять приоритетное внимание проблемам экологии, придерживаться "зеленого пути развития" и снижения выбросов в атмосферу. Си Цзиньпин отметил, что КНР возьмет на себя международные обязательства в этой сфере в соответствии со своими национальными условиями.
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