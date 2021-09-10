Сегодня в Минске на заседании совета министров "союзного государства" России и Беларуси премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 так называемых союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы».





Это конец независимости Беларуси?





«Белорусский партизан» поинтересовался мнением лидера Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова.





- Есть поговорка: цыплят по осени считают.





Одно дело, сколько лет уже плывем к согласованию и подписанию дорожных карт, другое дело – сколько лет мы еще будем плыть до реализации. И большой вопрос в том, все ли союзные программы доплывут.





По моему мнению, сейчас часть стратегии Лукашенко будет направлена на торможение союзных программ. На этом этапе Лукашенко нужно было заручиться российской поддержкой – ради удержания власти, ради большей легитимизации пришлось чем-то жертвовать. И через год после президентских выборов приплыли к 28-ми интеграционным картам.





- То есть все идет по плану? Никакой угрозы согласование союзных карт не несет независимости Беларуси?





- Союзные программы закладывают фундамент для дальнейшей, более глубокой, интеграции. Если будут выполнены нынешние 28 карт, я более чем уверен, что появятся следующие 28 карт. Россия на данном этапе выглядит победителем: она сумела навязать Беларуси, по крайней мере, если не весь пакет базовой интеграции, то его часть. Соответственно, реализация согласованных союзных программ породит новые программы, новые масштабы.





Очень сильно просел западный вектор взаимодействия. И лучшего выхода на данном этапе Лукашенко не нашел, как броситься в объятия России.





- 28 союзных программ – это плата Лукашенко за политическую поддержку Кремля?





- Я думаю, он заплатил и за политическую поддержку, и за экономическую поддержку. Мы видим, что Россия готова выдать очередной, пусть и небольшой, кредит в размере 630-640 миллионов долларов.





В Беларусь прибыли российские ЗРК С-400 и самолеты Су30СМ – хотя статус российских войск не прописан никакими договорами. Это цена, заплаченная Лукашенко за удержание во власти.





- Зачем Путину сомнительные с правовой точки зрения союзные программы, подписанные Лукашенко, если российские войска и так уже здесь, идет постепенное экономическое поглощение страны. Зачем связывать себя сомнительными договорами, если процесс интеграции и так успешно продвигался?

- Самая большая опасность союзных программ: все взаимодействие в рамках союзного государства будет основываться по принципу доминирования России. По каждой дорожной карте Россия будет стремиться навязать свою доминирующую роль, мотивируя как территориальным превосходством России, так и прогрессивностью нововведений.





Единый потенциальный плюс, который может получить Беларусь, - единый рынок энергоресурсов. И то при одном условии: если все 28 союзных программ будут реализованы и не будут провисать. А провиснут – прощай единый рынок энергоресурсов.





Все эти интеграции – тестирование союзников России на подобную интеграцию. Думаю, масштабы такой интеграции может перекинуться на Евразийский экономический союз. Но это далеко идущие планы российского руководства: у России есть время, нигде не подгорает.





Подгорает как раз у тех руководителей, которым нужны ресурсы, которым нужно признание – и они получают шансы на такое покровительство взамен за часть суверенитета.





-У Лукашенко остался шанс вырваться из российских объятий, которые сжимаются все сильнее?





- Лукашенко долгие годы удавалось блокировать выполнение двусторонних соглашений. Достаточно вспомнить, как были заблокированы механизмы создания единого эмиссионного центра; в 2000 году рассматривался проект закона о союзном парламенте, но дальше первого чтения он не пошел.





И даже спустя 21 год Лукашенко удалось отбиться от наднациональных органов. Поэтому все будет зависеть от того, какие новые векторы для страны будут открываться, за счет чего будет компенсироваться отсутствие западного вектора.





Если появятся факторы в пользу действующего режима, или вдруг в белорусских недрах обнаружатся нескончаемые залежи нефти, то ситуация будет кардинально меняться, союзные программы будут блокироваться.





Но сейчас обновляется фундамент, заложенный ранее, для реставрации Советского Союза, для навязывания российской воли – политической и экономической – своим партнерам.





Вопрос белорусской независимости, ее язык, ее культура оказались под большим вопросом. Недаром фундамент для такой «интеграции» готовился более двух десятилетий – чтобы, как минимум, не отпугивать союзника от себя.





- Как же так случилось, что «гарант суверенитета» превратился в его могильщика?





- Последняя президентская кампания загнала Лукашенко в ловушку. Лидеры демократических стран не признали его в качестве руководителя белорусского государства, общество не приняло его как легитимного главу государства.





Непризнание и санкции Запада вынудили Лукашенко броситься в объятия России. И конечно же, поиск легитимности: за последний год Лукашенко пять раз летал в Россию, один раз – в Азербайджан, где правит такой же авторитарный режим, - и все. Изоляция вынуждает его думать иными парадигмами.