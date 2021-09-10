"За прошедшие пять лет мы набрались большого опыта. Наш народ поверил в нас. Теперь люди ждут от нас реализации новых планов и программ", — сказал Шавкат Мирзиёев.





«В целях реализации этого доверия и устремлений нашего народа, осуществления его благородных надежд», разработана Стратегия Нового Узбекистана, сообщил он.





Она включает следующие направления:





- сохранение мира и стабильности в стране;





- укрепление атмосферы дружбы и согласия между гражданами и нациями;





- дальнейшее развитие духовного мира народа;





- защита прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана, независимо от его - нации, языка и религии, обеспечение их гарантированными источником дохода, медицинскими услугами и жильём, качественным образованием;





- сокращение бедности и социальная защита нуждающегося населения;





- повышение авторитета и имиджа страны на международной арене.





По словам президента, о перечисленных направления подробно рассказано в книге «Стратегия Нового Узбекистана».





Шавкат Мирзиёев также перечислил «самые важные и актуальные вопросы, которые не вошли в книгу, но требуют обязательного внимания».





Население Узбекистана достигло 35 млн человек, а к 2026 году, по прогнозам, оно превысит 38 миллионов. «Это значит, что по численности населения наша страна поднимется на 37-е место в мире, опередив такие государства, как Польша, Канада и Саудовская Аравия», — заявил он. Во-вторых, по словам президента, ежегодно на рынок труда приходит не менее 600 тысяч молодых людей.





«Такой демографический рост для нас является и возможностью, и очень большой ответственностью», — сказал президент.





«В-третьих, кардинально изменился состав мировой экономики, в жизнь стремительно входят цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект. Наступило время, когда развитие экономики определяют не оборудование, а современные знания и инновации», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.





Четвёртым пунктом он назвал проблемы изменения климата, сокращения водных ресурсов, которые уже стали проблемами сегодняшнего дня, а не будущего. «Это является серьёзной угрозой для сельского хозяйства, продовольственной безопасности, здоровья и доходов населения на мировом уровне».





Пятым направлением Шавкат Мирзиёев назвал сохранение мира и безопасности в стране в условиях конфликтов в мире и в регионе, рисков и угров в виде радикализма, экстремизма и терроризма.





«Хочу посоветоваться с вами, обменяться мнениями по поводу главных и важных задач, стоящих перед нами на следующие пять лет», — заявил глава государства.



