"Для того, чтобы правильно оценить встречу Лукашенко и Путина 9 сентября, нужно держать в памяти важный момент. Тогда после любого союзного умножения или деления мы будем видеть реальный результат, — пишет политик Андрей Дмитриев.





Пресс-конференция Лукашенко и Путина подается пропагандой, как долгожданный прорыв. Согласовали 28 карт интеграции!!! Отмена ковидных ограничений! 600 миллионов кредит!!! Газ завтра по ценам вчера! Единой рынок уже сейчас, ой, нет, с 2023 года)





Так вот. Подобные дорожные карты могли появиться на любом из 27 лет правления Александр Лукашенко, но их не было. И, в первую очередь, именно потому, что сам Лукашенко не видел в этом необходимости.





А последние 5 лет, когда слово «Независимость» стало звучать из каждого утюга, интеграция все больше подавалась, как коммунизм в советском союзе. Стремиться надо, но не достижимо и давайте радоваться тому, что есть.





Вчера, когда на пресс-конференции говорили, что интеграция Независимости не помеха, я понял, что уже слышал эти речи. Давно, очень) именно так говорила власть во вторую половину 90-х. Тогда пропаганда любила задаваться вопросами типа «Независимость от кого?», «Можно ли быть независимыми?».





Сейчас к слову «Независимость» отношения явно более уважительное, но интонация при разговоре про союзничество точь в точь. Так что же роднит эти две ситуации?





Потребность белорусской власти в дополнительных опорах для того, чтобы быть уверенной в себе.





Что вчера на самом деле анонсировали?





28 карт сближения, которых раньше белорусская власть не хотела, очередной кредит, как во все эти годы, который пойдет в первую очередь на уплату по кредитам самой России, решение по цене на газ, которое повторяет предыдущее российское, а никак не согласуется с тем, что хотела белорусская сторона. Единый нефтяной рынок на годик до окончания налогового маневра? Не серьезно, да и этого надо будет еще добиться.





И это мы еще самих дорожных карт не видели. Ведь принципиально важно, какой будет единая промышленная политика или налоговое законодательство. Потому что, если доступ к российским госзакупам будет приоритетно обеспечен, к примеру, только совместным российско-белорусским предприятиям, то российская сторона дважды в плюсе. А мы?





Заметил, что на встрече с журналистами совершенно не говорили про Конституционный референдум. Не то, что год назад. Политические перемены могут быть вполне отложены Кремлем, раз так поперли карты экономических интересов.





Все разговоры про токсичность Лукашенко для Кремля не имеют под собой никакого основания. Да и куда спешить, все и так идет по плану...





Должен признать, что одно достижение у этой встречи есть. Оно в том, что пока не пришлось также бодро анонсировать введение единой валюты и создания одной на два государства политической системы. Но, если достижение выражается в том, как глубоко в своих позициях произошло отступление, такое, как ни крути, победой не назовешь.





Держите это в уме".