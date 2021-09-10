Литовский посол: Самая большая угроза для Литвы исходит не от России, а от Беларуси
Литовский посол в США Аудра Плепите в интервью The Washington Diplomat заявила, что самая большая угроза для Литвы исходит не от России, а от Беларуси. интервью, в котором подробно рассказала о происходящем в Беларуси, миграционном кризисе на границе, а также о помощи Литвы белорусам. «У нас есть исторические связи с Беларусью, и мы хотели бы, чтобы она была демократической страной с надежной защитой прав человека», — отметила Плепите. Также по словам Аудры, если не нейтрализовать режим Лукашенко в ближайшее время, то за это в конечном итоге заплатит вся Европа. Издание The Washington Diplomat подчеркнуло, что именно посольство Литвы в США содействовало образованию кокуса «Друзья Беларуси» в американском Конгрессе, а также оно проводит акции солидарности с белорусами и всячески привлекает внимание других стран к происходящему в Беларуси.
По ее словам, если режим Лукашенко в ближайшее время не будет нейтрализован, в конечном счете пострадает вся Европа.
В интервью она также подробно рассказала о происходящем в Беларуси, миграционном кризисе на границе, а также о помощи Литвы беларусам.
«У нас есть исторические связи с Беларусью, и мы хотели бы, чтобы она была демократической страной с надежной защитой прав человека», — отметила Плепите.
Издание The Washington Diplomat подчеркнуло, что именно посольство Литвы в США содействовало образованию кокуса «Друзья Беларуси» в американском Конгрессе, а также оно проводит акции солидарности с беларусами и всячески привлекает внимание других стран к происходящему в нашей стране
14:53 10/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение