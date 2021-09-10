В интервью она также подробно рассказала о происходящем в Беларуси, миграционном кризисе на границе, а также о помощи Литвы беларусам.





«У нас есть исторические связи с Беларусью, и мы хотели бы, чтобы она была демократической страной с надежной защитой прав человека», — отметила Плепите.





Издание The Washington Diplomat подчеркнуло, что именно посольство Литвы в США содействовало образованию кокуса «Друзья Беларуси» в американском Конгрессе, а также оно проводит акции солидарности с беларусами и всячески привлекает внимание других стран к происходящему в нашей стране



