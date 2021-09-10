"Не претендуя на лавры физиогномиста, хочу заметить: Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Кремле выглядел не слишком счастливым или, по меньшей мере, не полностью удовлетворенным. Готов выдвинуть версию о причинах такого неполного удовлетворения.





Путин как о большой уступке с российской стороны объявил о том, что Москва не будет индексировать цены на газ для Беларуси. Цена на голубое топливо для Минска составит в 2022 128,5 долларов за тысячу кубометров. Это, конечно, сильно меньше, чем цена газа для Европы, которую тоже обнародовал ВВП — 650 долларов.





Но это по-прежнему больше, чем внутрироссийские цены на газ, которые составляют в районе граничащей с Беларусью Смоленской области около 80 долларов. Короче, добиться осуществления своей голубой мечты (голубой — в смысле единых цен на голубое топливо) Александру Григорьевичу так и не удалось.





Интеграция интеграцией, а цены на газ несколько врозь. Возможно, что-то изменится после 1 декабря 2023 года, когда будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.





Теперь про 28 программ по "союзному государству", которые «согласованы, но еще не отшлифованы». Главный вопрос здесь на самом деле не в этой двусмысленной «шлифовке», которая, как мы хорошо знаем из прошлого российского опыта договоренностей с Лукашенко, может означать все что угодно.





Главный вопрос здесь в том, что эти самые 28 программ — это еще не экономика. Это пока лишь правовой каркас будущих хозяйственных взаимоотношений двух стран, который может быть наполнен реальным экономическим содержанием, а может быть и не наполнен.





Например, две страны договорились о «гармонизации промышленной политики». Но есть ли четкая промышленная политика в России? И есть ли осмысленная промышленная политика в Беларуси? Есть ли нам что гармонизировать?





Я никоим образом не пытаюсь принизить значимость договоренностей. То, что зафиксировано на их встрече в Кремле — это точно большой шаг вперед. Но вот насколько большой? И сколько таких шагов еще потребуется в будущем?





Ответов на эти вопросы пока нет — как и ответов на вопросы про то, будет ли в дальнейшем значимая политическая интеграция и снята ли с повестки дня тема единой валюты.





Смысл того, что по этому поводу говорили два правителя можно свести к тезисам: будущее покажет и давайте пока выполним то, что уже согласовано, а потом будем думать о том, что делать дальше.





Правильная и очень разумная позиция — позиция, основанная в том числе и на том, что экономические интеграционные договоренности, достигнутые между Россией и Беларусью на высшем политическом уровне, часто буксуют на этапе их конкретного выполнения. И дело здесь вовсе не в чьей-то злой воле.





Дело здесь в принципиальной разнице экономических систем двух стран. Хотя с лингвистической точки зрения, нас по-прежнему объединяет великий могучий русский язык, с экономической точки зрения, мы как будто отвечаем на речь на африканском языке суахили репликами на языке коренных жителей Новой Зеландии маори.





И снова я пытаюсь усмирить свой негативизм. И поправляю себя: если что-то не получалось в прошлом, это еще совсем не значит, что то же самое обязательно произойдет и в будущем.





В кредитных контрактах и страховых договорах самое важное часто указано, фигурально выражаясь, «мелким шрифтом». То же самое относится и к договоренностям на межгосударственном уровне. Опираясь только на заявления двух руководителей, составить устойчивое и полное представление об этом «мелком шрифте» пока невозможно.





Надо ждать момента, когда для анализа будет доступен больший объем информации и только потом делать окончательные выводы. Пока же поделюсь выводами неокончательными. Ничего сверхсудьбоносного или сверхпрорывного в российско-белорусских отношениях не произошло.





«Это нас не касается. Это не наша граница, а граница Беларуси» - прокомментировав подобным образом терки официального Минска с его европейскими соседями из-за устроенного Лукашенко «зеленого коридора» для желающих попасть в ЕС мигрантов из стран третьего мира, Путин де-факто подыграл Лукашенко.





Мол, хотите, чтобы через вашу границу «в промышленном количестве» не сыпались афганцы? Наступайте тогда на горло собственной песне и вместо декоративного «президента Тихановской» имейти дело с настоящим минским лидером. Я вас снимать с крючка не собираюсь!





Но одновременно в такой удобной и комфортной для Лукашенко позиции содержится и не слишком приятная для некоторых мечтателей в Москве «сермяжная правда». Россия и Беларусь — это по-прежнему два разных государства, чьи дела касаются друг друга лишь отчасти. Вопрос лишь в том, насколько именно отчасти".



