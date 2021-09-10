Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отменило церемонию инаугурации объявленного им ранее временного правительства страны. Об этом заявил в пятницу член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани.





"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов - прим. ТАСС) объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", - написал представитель движения на своей странице в Twitter, не уточнив о возможности проведения церемонии в дальнейшем.





Помимо этого, он опроверг распространенные ранее данные о том, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября, назвав их слухами.





Ранее несколько местных и зарубежных СМИ сообщили о том, что талибы планируют инаугурацию временного правительства 11 сентября.