Российская оккупация Беларуси вступает в завершающую стадию. О том, какую "интеграцию" сегодня нам предлагают Путин и Лукашенко - в обзоре Коммерсанта





Что произошло

Сегодня в Минске на заседании совета министров "союзного государства" России и Беларуси российский и белорусский премьеры Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 так называемых союзных программ и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы».





Сами союзные программы — объемный документ, в котором детально расписано, в каких сферах и в какие сроки стороны будут сближать, гармонизировать, унифицировать и интегрировать свои законодательства, системы и подходы.





Сферы, которые охватывают подписанные программы, перечислены в совместном заявлении глав правительств РФ и Беларуси. В нем отмечено, что документ направлен «на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции».





Финансы

Первая программа касается сближения макроэкономической политики. В этой части «достигнута договоренность о синхронизации стратегического управления в части макроэкономической политики и формирования официальной статистической информации».





Вторая программа посвящена гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования. До декабря 2022 года Центробанк РФ и Нацбанк Беларуси заключат соглашение о принципах и механизмах гармонизации.





Третья программа — гармонизация валютного регулирования и валютного контроля. Будут гармонизированы правила открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведение валютных операций и требования к репатриации валютной выручки.





В четвертой программе говорится о гармонизации требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере. В пятой — о гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, финансового рынка в целом, включая создание единых принципов страхования вкладов.





Шестая программа фиксирует договоренность гармонизировать требования в сфере противодействия отмыванию денег и финансового терроризма: российский Центробанк и белорусский Нацбанк договорились о совместных мероприятиях на этот счет и о гармонизации законодательства.





В седьмой программе написано об интеграции национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.

Замыкает финансовый блок восьмая программа, в которой говорится о гармонизации требований «в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также предотвращения недобросовестных практик на финансовом рынке».





Торговля

Программы №9, №10, №11 и №12 посвящены торговле. Решено интегрировать информационные системы контролирующих органов двух стран по прослеживаемости товаров, что «позволит обеспечить контроль за оборотом товаров, подлежащих прослеживаемости».





Также будут интегрированы информационные системы по маркировке товаров и информационные системы контролирующих органов в части ветеринарного и фитосанитарного контроля. Отмечается, что будет обеспечена прослеживаемость подконтрольных товаров и подкарантинной продукции, а также прослеживаемость всей животноводческой продукции и продукции растительного происхождения.





Согласно договоренностям, Россия и Беларусь гармонизируют налоговое и таможенное законодательство.

Стороны заключат договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, внедрят общую систему администрирования косвенных налогов. Также Москва и Минск создадут в рамках Союзного государства новый консультативный орган — Комитет по налоговым вопросам.





Транспорт

Две союзные программы — 13 и 14 — касаются транспортной сферы. В программе №13 говорится, что стороны договорились интегрировать информационные системы транспортного контроля профильных органов. Для этого разработают программное обеспечение для обмена данными.





Программа №14 посвящена унификации регулирования транспортного рынка и касается всех видов транспорта.





В области воздушного транспорта будут равные тарифные условия при оказании услуг аэропортов и аэронавигации, снимут ограничения по частоте и унификации регулирования летной годности.





В железнодорожной сфере планируется унификация законодательства, в том числе тарифного регулирования, лицензирования, организации пассажирских и грузоперевозок. Водный транспорт будет ходить под флагами двух стран по внутренним водным путям по единым правилам. Автомобильные перевозки планируется осуществлять на безразрешительной основе.





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Общие нормы законодательства будут подготовлены в части классификации автомобильных дорог, безопасности дорожного движения и в других сферах, касающихся дорожного хозяйства.





Энергетика

Программа №15 предусматривает создание объединенного газового рынка. Согласовано формирование цены на российский газ для Беларуси на 2022 год: на встрече российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября было объявлено, что цена останется на уровне 2021 года и составит $128,5 за 1 тыс. кубометров.





До 1 декабря 2023 года стороны должны определить и подписать в виде дополнения к «газовой» программе принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа и назначить сроки их внедрения для «сближения условий хозяйствования в газовой сфере».





Кроме того, согласно программе №16, будут сформированы объединенные рынки нефти и нефтепродуктов. Здесь запланировано (в заявлении премьеров не указаны сроки) принятие международного договора об объединении рынков и гармонизации национальных законодательств.





Объединенный рынок будут создавать и для электроэнергии.

Как отмечается в программе №17, в этой сфере тоже будет подписан межгосударственный договор, закрепляющий правила функционирования такого рынка.





Унифицировать национальные законодательства Москва и Минск договорились и в области эксплуатации объектов ядерной энергетики, регулирования радиационной безопасности, обращения с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Работа должна быть завершена до конца 2023 года (программа №18).





От роуминга до туризма





Программы с 19-й по 28-ю охватывают пласт от сельского хозяйства до туризма и социальной политики. Аграрная политика (программа №19) будет единой и предполагает сближение законодательств в этой сфере «с целью увеличения объемов взаимной торговли» сельхозпродукцией, снятия взаимных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.





Похожие планы (программа №20) касаются промышленности — политика здесь также должна быть единой.





Две страны намерены стимулировать совместные производства, устранять барьеры повышать прозрачность и увеличивать товарооборот.

Единые правила будут внедряться в сфере госзаказа и госзакупок (программа №21). Чтобы обеспечить равный доступ к госзаказу и госзакупкам, решено гармонизировать законодательства. Также стороны договорились использовать при госзакупках в России банковские гарантии, выданные банками Беларуси.





До 31 декабря 2022 года планируется разработать единые правила защиты прав потребителей в Союзном государстве (программа №22). Две страны установят единые правила конкуренции (программа №23). Общие подходы здесь закрепят в межправительственном соглашении.





Программа №24 предусматривает унификацию требований «к организации и осуществлению торговой деятельности»: будут утверждены единые требования и гармонизированы законодательства в области регулирования торговли и общепита.





Также на общих принципах (программа №25) должны будут функционировать единые рынки связи и информатизации. На территории Союзного государства планируется отменить роуминг.





Будет унифицировано регулирование бухучета и составление финансовой отчетности (программа №26). Москва и Минск договорились:





создать условия для обращения «сопоставимой консолидированной финансовой отчетности хозяйствующих субъектов»;





о формировании информационной базы для расширения внешнеэкономических, инвестиционных и деловых связей;





о выходе хозяйствующих субъектов на международные рынки капитала и доступе «заинтересованных лиц к финансовой отчетности хозяйствующих субъектов».





Законодательство в сфере туристской деятельности также ждет унификация (программа №27). Планируется гармонизировать стратегии развития туризма, создать общие правила информирования о стандартизации качества гостиничных услуг.





Почему Александр Лукашенко не может долго обходиться без Владимира Путина

Заключительная, программа №28 касается согласованной политики в социально-трудовой сфере. Здесь планируется гармонизация законодательство в части трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми и социальной поддержки отдельных категорий граждан.





Что дальше

Помимо пакета союзных программ и совместного заявления, главы двух правительств также одобрили проект декрета об утверждении программ на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Декрет подпишут президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.





Заседание, как заявил в пятницу Лукашенко, состоится 4 ноября. После подписания декрета программы станут юридически обязывающим документом и начнется процесс их внедрения.





9 сентября на встрече с Александром Лукашенко в Кремле Владимир Путин допустил, что после того, как две страны создадут экономический базис, может начаться процесс политической интеграции двух стран.





Переговоры об углубленной интеграции Москва и Минск вели около трех лет. Их активная фаза началась после президентских выборов в Беларуси в 2020 году. Объявление победителем выборов Александра Лукашенко спровоцировало тогда масштабные протесты, которые власть жестко подавила. Запад не признал Лукашенко президентом. В ответ на действия белорусского руководства США и ЕС ввели санкции.