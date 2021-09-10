Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров "союзного государства".





Заседание Совмина, посвященное "углублению" интеграции в "союзном государстве", пройдёт под председательством премьера РФ. В рамках заседания ожидается подписание документов.





Накануне в Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко, основной акцент был сделан на торгово-инвестиционной составляющей российско-белорусских отношений и на вопросах, связанных с интеграцией в рамках "союзного государства".