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Мишустин прибыл: подписывать то, не знаем что

Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совмина "союзного государства"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в пятницу в Минск с рабочим визитом для участия в заседании Совета министров "союзного государства".

Заседание Совмина, посвященное "углублению" интеграции в "союзном государстве", пройдёт под председательством премьера РФ. В рамках заседания ожидается подписание документов.

Накануне в Москве прошли переговоры Путина и Лукашенко, основной акцент был сделан на торгово-инвестиционной составляющей российско-белорусских отношений и на вопросах, связанных с интеграцией в рамках "союзного государства".
Источник: interfax.by
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