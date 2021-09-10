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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Обе стороны сделали вид, что достигли своего. Но всем очевидно, что это не так"

Свои выводы об итогах встречи Лукашенко и Путина в Москве предлагает телеграм-канал Рефлексия и реакция

"Встреча в Москве удивительно напоминает встречу год назад в Сочи. По духу, риторике и по достигнутым результатам, - пишет Рефлексия и реакция.

- Или их отсутствию. Впрочем, для договоренностей РФ и РБ всегда было характерно состояние Шредингера: вроде бумаги подписаны, но когда будут исполнены и будут ли - вопрос.

Одно можно сказать однозначно - сопротивление Лукашенко реальному ползучему усилению влияния России на сегодняшний день стало прямо пропорционально объему российской кредитной поддержки Беларуси. Поэтому, в принципе, можно не углубляться в глубины аналитики, а просто посмотреть на то сколько АГЛ увёз денег.

Денег в этот раз он увёз чуть-чуть, обменяв на чуть-чуть реальных уступок. Но каждый раз по чуть-чуть, шаг за шагом Россия "привязывает" к себе будущую постлукашенковскую Беларусь, делая потенциальное понижение уровня интеграции в пользу западных партнеров все сложнее и дороже.

Любопытно, что тема конституции не звучала вовсе в публичных заявлениях. Видимо, пересечений по этому вопросу нет совсем.

Обе стороны сделали вид, что они достигли своего. Но всем очевидно, равно как и самим сторонам, что это далеко от истины. Путин получил картинку нового шага вперед в отношениях со строптивым союзником. 

А на самом деле получил новую порцию обещаний, которые непонятно, будут ли выполнены. Лукашенко получил видимость полной поддержки со стороны Москвы. Но даже сам факт разговора о какой-то подпольной гипотетической сдаче суверенитета будет серьёзным моральным ударом по большой части номенклатуры. 

Годами АГЛ расшибал лоб перед своими чиновниками, чтобы доказать, что он не сдаст страну Москве. А здесь непонятные документики и договорнячки. Ясно, что будет затягивать и срывать. Но осадочек есть - лишний повод задуматься. 

Тем более денег привёз не то чтобы много (и не факт вообще, что Путин не имел в ввиду хвосты по старым кредитам). Но, учитывая миллиард от МВФ, возможности купирования острой фазы экономического кризиса со стороны режима возрастают".
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