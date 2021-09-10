По его словам, «экономическое положение в Беларуси серьезно ухудшается и уже чувствуется эффект секторальных санкций, введенных западными странами против Минска».





«Запад продолжит оказывать давление на Лукашенко и его окружение, что будет отражаться на социально-экономической и политической ситуации в стране, – поясняет политолог. – Но теперь, заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко сможет минимизировать некоторые издержки и микшировать часть проблем. В частности, это касается открытого рынка России, инвестиций и кредитов».





По мнению Кортунова, «главный выигрыш России состоит в том, что эта встреча может придать новый импульс экономической интеграции двух стран». «Россия давно выступала за ускорение интеграционных процессов и содержательного наполнения концепции "союзного государства"», – напомнил эксперт.





При этом он отметил, что «Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее».





«В плане интеграции все будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пойдет работа обеих стран по линии правительств, ведомств и министерств. В истории двусторонних отношений Москвы и Минска были случаи, когда договоренности по ускорению интеграции достигались, но белорусская сторона от них уходила.





Сейчас у Минска нет других альтернатив, кроме экономического сближения с Москвой, поэтому отвертеться от достигнутых договоренностей стало труднее, чем это было до изоляции Белоруссии со стороны Запада», – объяснил Кортунов.