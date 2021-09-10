Российский эксперт: Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия - отложенные в будущее
«После встречи у белорусского руководства появились гарантии того, что Россия не бросит Беларусь. Пожалуй, это главная политическая выгода Лукашенко», считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, «экономическое положение в Беларуси серьезно ухудшается и уже чувствуется эффект секторальных санкций, введенных западными странами против Минска».
«Запад продолжит оказывать давление на Лукашенко и его окружение, что будет отражаться на социально-экономической и политической ситуации в стране, – поясняет политолог. – Но теперь, заручившись поддержкой Москвы, Лукашенко сможет минимизировать некоторые издержки и микшировать часть проблем. В частности, это касается открытого рынка России, инвестиций и кредитов».
По мнению Кортунова, «главный выигрыш России состоит в том, что эта встреча может придать новый импульс экономической интеграции двух стран». «Россия давно выступала за ускорение интеграционных процессов и содержательного наполнения концепции "союзного государства"», – напомнил эксперт.
При этом он отметил, что «Лукашенко по итогам переговоров получил конкретные и моментальные выгоды, а Россия – отложенные в будущее».
«В плане интеграции все будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно пойдет работа обеих стран по линии правительств, ведомств и министерств. В истории двусторонних отношений Москвы и Минска были случаи, когда договоренности по ускорению интеграции достигались, но белорусская сторона от них уходила.
Сейчас у Минска нет других альтернатив, кроме экономического сближения с Москвой, поэтому отвертеться от достигнутых договоренностей стало труднее, чем это было до изоляции Белоруссии со стороны Запада», – объяснил Кортунов.
Источник: Взгляд
11:48 10/09/2021
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