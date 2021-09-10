«Возможности соскочить у Лукашенко на этот раз просто не было»

Валерий Карбалевич отметил, что «в заявлениях Лукашенко и Путина в начале встречи и на пресс-конференции по итогам переговоров содержательного было немного». Необычность встречи была в том, что пресс-конференцию по итогам переговоров назначили заранее. По мнению обозревателя, «это означало, что вариант, если стороны не договорятся, просто отпадал», а «возможности соскочить, уклониться от одобрения 28 союзных программ у Лукашенко на этот раз просто не было».





Что тогда обсуждали Лукашенко и Путин? Карбалевич посчитал маловероятным, что они «тщательно выверяли те «дорожные карты», и что уделяли много внимания кризису в Афганистане, «ведь Беларусь мало чем может помочь России реагировать на вызов со стороны «Талибана».





Политолог считает, что «главной на повестке дня была другая тема».





Он вспомнил, что проект «дорожных карт» начинался в декабре 2018 года, когда тогдашний премьер России Дмитрий Медведев «выступил с ультиматумом: Москва готова продолжать давать субсидии Беларуси только в обмен на более плотную интеграцию. Весь 2019 год шли тяжелые переговоры по 31 «дорожной карте», но в конце концов тогда стороны не договорились»





«Прошло два года, многое поменялось. Теперь стороны достигли финиша в длинном переговорном марафоне. И вполне логично, что Лукашенко приехал в Кремль с одним вопросом: сколько? Согласие Минска на экономическую интеграцию дорого стоит. Сколько Москва заплатит за это? Медведев в 2018 году обещал вернуть полномасштабные субсидии в обмен на плотную интеграцию. Пришла пора выполнять обещания», — отметил Карбалевич.





Кроме этого политический обозреватель обратил внимание, что кредитная поддержка в объеме $ 630-640 млн долларов — «не очень большая плата за сдачу какой-то части экономического суверенитета». А также «ничего не было сказано о компенсации за налоговый маневр».





Конституция

«Второй важный вопрос для дискуссии из другой сферы. Думаю, Лукашенко привез Путину проект Конституции не то что для одобрения, но чтобы услышать оценку российского лидера. К такой версии подталкивает факт странной паузы в так называемой «конституционной реформе». Еще летом проект Конституции был готов и конституционная комиссия собиралась представить его Лукашенко до 1 августа. Потом возник новый срок - 1 сентября. Сегодня уже 9 сентября, а обсуждения у Лукашенко этого документа почему-то нет. Почему затягивается процесс?





И тут появляется информация, что что неожиданно, внезапно назначены переговоры с Путиным. Причем внеплановые, о них ничего не было слышно. В октябре-ноябре запланировано заседание Высшего госсовета "союзного государства". Зачем понадобилась нынешняя встреча?», — выразил мнение Карбалевич.





Он обратил внимание, что «если выдвинуть гипотезу, что Лукашенко решил сначала показать проект Конституции Путину, то все становится на свое место. Ведь проводить конституционную реформу в пику Путину сейчас Минску не с руки. Если эта гипотеза правильная, то это объясняет и паузу в процессе реализации этой реформы, и срочность, внеочередность встречи с Путиным».