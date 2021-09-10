Чем займется Меркель на пенсии?

Любимые блюда Ангелы Меркель (Angela Merkel), которые она с удовольствием готовит сама, - это картофельный суп и сливовый пирог. И то, и другое в Германии традиционно подают на стол осенью, но у Меркель в ближайшие месяцы явно не будет времени,чтобы стоять у плиты.





26 сентября - день парламентских выборов в Германии - не будет последним днем карьеры Меркель на посту федерального канцлера. Она останется в должности и.о. главы правительства до формирования нового кабинета министров. "Я со всей ответственностью отношусь к своей работе. И это не изменится до последнего дня моего срока в должности канцлера ", - подчеркнула недавно Меркель.





В течение последних десятилетий новые канцлеры и кабинеты министров принимали присягу в среднем спустя пять-шесть недель после выборов. Но, например, в 2017 году для формирования новой правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.





Так что вполне может случиться, что Ангела Меркель отберет титул политического долгожителя у своего политического приемного отца Гельмута Коля (Helmut Kohl), который по сей день дольше всех оставался на посту канцлера Федеративной Республики Германия. Срок его полномочий завершился в 1998 году спустя 5870 дней с момента вступления в должность. Чтобы побить этот рекорд, Меркель должна будет уйти в отставку не ранее 17 декабря 2021 года.





"Почитаю и немного посплю"

Во время визита в Вашингтон в июле 2021 года Ангелу Меркель спросили, как она представляет свой выход на пенсию. Обычно на этот вопрос она отвечала уклончиво, но на этот раз дала понять, что в первое время хочет отдохнуть и не принимать никаких приглашений. Прежде всего ей придется осознать, что ее прежние задачи "теперь выполняет кто-то другой", призналась Меркель. Но, добавила она, "я уверена, что мне это очень понравится".





В появившееся у нее свободное время она собирается подумать о том, что ее "действительно интересует", сказала Меркель - ведь за последние 16 лет у нее было для этого не так много времени. "После этого я, возможно, попробую что-нибудь почитать, затем мои глаза начнут закрываться от усталости, и я немного посплю, ну, а потом посмотрим, что будет дальше", - с улыбкой поделилась предстоящими планами канцлер ФРГ.





"Мисс Меркель" ведет расследование

В будущее Ангелы Меркель уже заглянули фотохудожник Андреас Мюэ (Andreas Mühe) и автор детективных романов Давид Зафир (David Safier). Первый сделал серию фотографий двойника канцлера ФРГ на пенсии - выставку можно увидеть в Дрезденском Выставочном зале в Липсиусбау.





В роли двойника Меркель выступила 70-летняя режиссер театра Аннегрет Хан (Annegret Hahn) - мать фотографа. Большинство фотографий сделаны в канцлерском бунгало в Бонне, где более 16 лет жил и работал предшественник Ангелы Меркель - Гельмут Коль. Вот она позирует, сидя на кровати, или стоит на террасе, а вот она - в саду. Ее поза излучает спокойствие, а иногда - одиночество.





Писатель Давид Зафир, в свою очередь, считает, что с выходом на пенсию Ангела Меркель быстро заскучает, оставшись без своего графика, до отказа заполненного встречами и мероприятиями. В юмористическом романе "Мисс Меркель" он описывает, как бывший канцлер после переезда в загородный дом в Бранденбурге борется со скукой размеренной деревенской жизни. Неужели все, что ей остается, это гулять по окрестностям и печь пироги? Но вдруг в округе происходит убийство, и мисс Меркель, по аналогии с героиней детективов Агаты Кристи мисс Марпл, с жаром берется за его расследование.





В финансовом плане Меркель беспокоиться не о чем

Детектив "Мисс Меркель", конечно, не более чем занимательная беллетристика, но вопрос, который поднимает в нем Давид Зафир, вполне закономерен: что должен чувствовать человек, десятилетиями несший ответственность за судьбу не только Германии, но порой и всей Европы, и вдруг лишившийся привычного уклада жизни? "Человек осознает, чего ему не хватает, лишь тогда, когда он этого лишается", - не так давно сказала Ангела Меркель в ходе одного из выступлений в Берлине.





17 июля Ангеле Меркель исполнилось 67 лет. В финансовом плане ей не о чем беспокоиться. В настоящее время она зарабатывает 25 тыс. евро в месяц как канцлер Германии. Кроме того, ей полагается чуть более 10 тыс. евро как депутату бундестага. Когда Меркель прекратит работать, в течение трех последующих месяцев она будет получать свою зарплату в полном объеме, а затем, максимум 21 месяц, - 50 процентов от этой суммы как финансовые выплаты на переходный период.





Пенсия - 15 тысяч евро в месяц

Право на пенсию, порядок ее назначения и расчета регулируются в Германии законодательно. При начислении Ангеле Меркель пенсии будут учитываться ее трудовой стаж в должности канцлера, министра и депутата бундестага. Пенсия Меркель за ее деятельность в парламенте будет начислена в соответствии с Законом о депутатах бундестага, а за работу в правительстве - по Закону о федеральных министрах от 1953 года.





Сумма пенсии Меркель будет весьма существенной и благодаря тому, что она долгие годы находилась на государственной службе: согласно параграфу 20 Закона о депутатах бундестага, например, она имеет право на максимальную пенсию в размере 65 процентов от зарплаты, поскольку стаж ее работы в парламенте составляет без малого 31 год.





Кроме того, федеральные канцлеры имеют право на 27,74 процента от своей прежней зарплаты после минимум четырех лет пребывания в должности. С каждым дополнительным годом размер пенсионного пособия увеличивается на 2,39167 процента до максимального значения 71,75 процента.





Ангела Меркель более 30 лет является депутатом бундестага

В результате Ангела Меркель может рассчитывать на пенсию в размере около 15 тыс. евро в месяц. У нее также остается пожизненное право на личную охрану и служебный автомобиль с водителем. Кроме того, за Меркель, как и за остальными главами немецкого правительства и президентами, сохранится офис в здании бундестага в Берлине и небольшой штат из офис-менеджера, двух ассистентов и секретаря.





Новая карьера? Не исключено

Бывшие государственные служащие по закону обязаны хранить тайну. Но даже если им о многом не разрешено говорить, благодаря своим огромным политическим связям они пользуются большой популярностью в деловом мире. Некоторые из предшественников Ангелы Меркель на посту канцлера после отставки занялись бизнесом.





Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) в 1982 году стал одним из издателей газеты Die Zeit и был очень популярным оратором. В 2012 году в одном из интервью он признался: "У меня правило: меньше, чем за 15 тысяч долларов, я с докладами не выступаю".





Экс-канцлеры Гельмут Коль и Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) конвертировали свой политический капитал и славу в деньги еще успешнее Шмидта. Так, Коль основал компанию по политическому и стратегическому консультированию, благодаря которой он очень хорошо зарабатывал как лоббист и консультант.





Случай экс-канцлера Шрёдера

Что же касается Шрёдера, то в 2005 году в Германии разразился скандал, связанный с тем, что бывший канцлер спустя всего несколько месяцев после ухода в отставку возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании "Газпрома" Nord Stream AG - компании-оператора проекта газопровода "Северный поток - 2". Строительство этого газопровода Шрёдер лоббировал еще в свою бытность канцлером.





В настоящее время закон обязывает бывших членов правительства, которые намереваются заняться бизнесом, заранее направить запрос в ведомство федерального канцлера, не нанесет ли эта деятельность "ущерб общественным интересам". Комиссия по этике консультирует правительство, которое в случае сомнений может назначить экс-министру отсрочку до 18 месяцев.





Меркель останется в Берлине. По крайней мере, на время

Так чего же хочет Меркель после ухода в отставку - получить новую работу или почетный пост? До сих пор она ни разу не ответила на этот вопрос. Если верить канцлеру, сейчас ей некогда даже подумать об этом - работа в ведомстве канцлера отнимает все ее время. "Пока что не время заниматься этим вопросом, но настанет день, и оно придет", - коротко заверяет Меркель.





Одно можно сказать наверняка - в ближайшее время она останется в Берлине. Муж Ангелы Меркель, квантовый химик Йоахим Зауэр (Joachim Sauer), почетный профессор берлинского университета имени Гумбольдта, недавно продлил свой контракт старшего научного сотрудника. Пока что - до 2022 года.