"Трудно спорить с утверждением, что ситуация, которая сложилась в Беларуси и вокруг нашей страны оборачивается к выгоде Москвы. Но основная причина этого не события 2020 года и их последствия (санкции и изоляция режима), а политика Лукашенко, которая была направлена на системную денационализацию общества и государства на протяжении всего его правления, - пишет Павел Усов.





- Он привел страну к такому политическому состоянию, при котором любой кризис, любая попытка смены власти чревата потерей независимости. Произошедшее в 2020 году лишь продемонстрировало реальное положение дел и ускорило этот процесс.





Тот факт, что Беларусь имела какой-никакой суверенитет, а национальная культура пространство для развития совершенно не означал, что через несколько лет не наступила бы похожая развязка, особенно если предположить, что за «выборами 2020» года могла стоять Москва.





Да, избирательный процесс 2020 года изначально развивался не как национальный проект. Люди хотели получить модернизированного Лукашенко 2:0, а не Позняка 2:0. Общество хотело выбрать понятный, стабильный проект будущего без глубинного сдвига в государстве и сознании. (Это только потом для многих стало очевидно, с каким политическим монстром пришлось иметь дело, и что смещением диктатора проблему не решить).





К тому же такой фигуры национального масштаба, каким был Зенон Станиславович в 90-х годах, за 27 лет после победы Лукашенко в стране так и не появилось. Национальный политический проект в условиях просоветской диктатуры — это всегда подвижничество, которое не понималось и не воспринималось большинством. В целом, тенденции в формировании национального политического проекта, который был бы популярен для широких масс, выглядели трагичными. Условно национальный проект в 2020 году мог представлять Павел Северинец, но очередная попытка объединения демсил через печально известную инициативу «праймериз» окончилась провалом.





И можно с уверенностью сказать, что в течении последующих лет правления Лукашенко ситуация вряд ли бы изменилась в лучшую сторону. Население в массе своей, без системной национальной политики в сфере образования, культуры, СМИ продолжало бы оставаться антинациональным, а любые попытки формирования влиятельной национальной политической силы в Беларуси подрывались бы и уничтожались. В таких условиях промосковский постсоветский проект рано или поздно был бы реализован, как был реализован сценарий Лукашенко в 1994 году.





Если допустить, что Кремль затеял всю эту игру с тем, чтобы полностью разрушить суверенитет страны и интегрировать ее в российское пространство, то это означает, что российские власти обладали неограниченным ресурсом воздействия на общество и институты, который мог быть использован в любой удобный момент, если не в 2020, так в 2025 году. Этими ресурсами являлись: выборы, пророссийские политики (номенклатура), пророссийские настроения в белорусском обществе, сами механизмы революций и бунтов, и так далее.





Исходя из этого можно сделать печальный вывод, что на данном историческом этапе только Москва имела все возможности реализовать перемены в Беларуси.





Но в таких обстоятельствах, шансы на успех реализации национального проекта с национальным лидером и революцией были бы минимальными. В ситуации российского господства, национальная революция могла быть использована Москвой как претекст для внешней оккупации по украинскому сценарию.





Ведь именно угрозу националистического реванша сегодня Лукашенко усиленно пытается продать российскому руководству. Получается, любая революция, любая борьба с режимом, любая попытка свержения диктатуры будет так или иначе выгодна Кремлю, так как развязывает руки для агрессивных действий.





С другой стороны, от того, что режим Лукашенко продолжал бы свое стабильное существование, также выиграла бы Москва, реализуя постоянное давление и вовлекая Беларусь в новые стратегические проекты, строя в нашей стране «русский мир». Ведь, даже после аннексии Крыма и войны на Донбассе, для правящей группы советское и русское было ближе, чем белорусское.





К сожалению, что-нибудь противопоставить российской стратегии национальные силы ничего не могли, так как они уничтожались прежде всего самим режимом. У национально-демократической оппозиции в наличие на момент 2020 года не было и нет ни одного из ключевых инструментов политических перемен (выборы, привлекательный кандидат, революция), как в принципе не было нет и единой мощной национально-демократической оппозиции/движения.





Другими словами в стране (к моменту кризиса) не сформировалось национальной силы, которая была бы способна победить в выборах, организовать национальную революцию и защитить страну от возможной внешней экспансии. Обществу, национальным группам просто пришлось бы отказаться от политической борьбы за перемены и взять на себя функцию идеологического сопровождения режима.





Все, что оставалось национальным группам это попытаться использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, укрепить свои позиции и влияние, привлекательность, продолжать активно формировать из пробудившегося населения национальный проект. Кризис дал толчок, для формирования нового национального движения".





Важно понимать, что при Лукашенко (в ситуации status quo) суверенитет и национальная автономия в собственном государстве, оставались зыбкими понятиями, а системный кризис с непредсказуемыми последствиями был бы в любом случае неизбежен.